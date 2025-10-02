こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
簡単設置で、どこでも大画面が楽しめる！1万円を切るコンパクトプロジェクターをエディオンとニトリで販売開始！
株式会社エディオンは、株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）との共同開発商品であるプロジェクター「NEPK220MMJ」を、2025年10月7日（火）より一部店舗※およびインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）にて取り扱いを開始いたします。
※取り扱いの有無につきましては、お近くの店舗へお問い合わせください。
近年、動画配信サービスなどをスマートフォンやテレビで楽しむことが一般的になっています。
エディオンとニトリは、こうした映像を家族や友人とシェアしながら「もっと手軽に、もっと簡単に大画面で楽しむ」新しいスタイルを提案したいと考え、1万円を切る価格で手軽に使えるプロジェクターの開発に取り組みました。
プロジェクターというと「設置や準備が面倒」「価格が高く手を出しづらい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本商品は本体とスタンドが一体化したシンプル設計で、コンパクトなサイズであることから持ち運びも簡単です。家族や友人と集まってリビングや寝室など、どこでも気軽に大画面で映像を楽しめる――そんな新しい楽しみ方を広げていきたいと考えています。
【商品特長】
①軽量コンパクトながら最大120インチの大画面投影が可能
本体の重量は約630gと軽量ながら、明るさ110ANSIルーメンで最大120インチの大画面投影に対応。HDMI接続でスマートフォン※やストリーミングデバイス、ゲーム機、PCなどの映像を投影可能です。
また、本体背面のUSBポートに接続すれば、USBメモリーやHDDに保存したコンテンツも再生可能です。
※一部の端末では対応していない場合がございます。
②スタンド一体型で簡単設置・自由な投影スタイル
本体とスタンドが一体化しているため、複雑な設置作業は不要。見たい場所にサッと置いて、すぐに投影が始められます。角度調整も簡単で、壁や天井など多彩な投影スタイルに対応します。
※ケーブルの種類によっては天井に投射できません。別途市販のL型変換アダプターやL型コネクタケーブルが必要になります。
③自動台形補正（垂直方向）とマニュアルフォーカスリングで設定も簡単
垂直方向の画面のゆがみを自動で補正してくれるので複雑な操作は不要。さらに、直感的に調整しやすいフォーカスリングでピント合わせも簡単です。
プロジェクターで手軽に大画面でのコンテンツを楽しみませんか？
商品詳細は特設サイトをご覧ください。
URL：https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
商品概要
【商品名】プロジェクター
【型番】NEPK220MMJ
【価格】9,990円(税込)
【カラー】ホワイト
【ACアダプター】入力：AC100-240V 50/60Hz
出力：DC19V/2.5A
【定格入力】DC19V/2.2A
【定格消費電力】42W
【光源】LED
【解像度】HD（ハイビジョン）1280×720@60FPS
※入力はフルハイビジョン（1920×1080）対応
【明るさ】110ANSI lm ±10%
【台形補正】垂直方向自動補正（±15°）
【フォーカス方式】マニュアル調整
【投影サイズ】40インチ～120インチ
【投影方式】フロント/バック/据置/天吊
【USBポート】USB2.0×1 出力：DC5V/1A
【HDMI入力】HDMI1.4×1
【オーディオ出力】3.5mmイヤホン端子
【スピーカー出力】3Wモノラル
【外形寸法（約）】本体水平時：幅170mm×奥行105mm×高さ126mm
本体垂直時：幅105mm×奥行105mm×高さ197mm
【質量（約）】0.63kg
【電源コード長さ（約）】1.5m
【付属品】リモコン1個、ACアダプター1個
【エディオンとニトリの共同開発】
エディオンのプライベートブランド【e angle Select】のコンセプトである「くらしを、新しい角度から」と、ニトリのプライベートブランド【DAY Value】のコンセプトである「低価格で気軽に楽しく揃えられる商品」をもとに、「これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE」をテーマとして、両社で家電製品の共同開発に取り組んでいます。
