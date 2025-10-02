µþÅÔÂç³Ø¡¢ºë¶ÌÂç³Ø¡¢ÉÙ»³Âç³Ø¡¢BIPROGY ¸¦µæÀ®²ÌºÇÅ¬Å¸³«»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à A-STEP »º³Ø¶¦Æ±¥¹¥Æー¥¸Ⅱ¤ËºÎÂò
¡ÚÇØ·Ê¡Û
±ÕÂÎ¤äµ¤ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÎ®ÂÎ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òµ¡³£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÊÑ´¹¤·¡¢À©¸æ¡¦°ÜÆ°¡¦½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎ®ÂÎÁõÃÖ¤Ï¡¢À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦´Ä¶¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®ÂÎÁõÃÖ¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¾å¤Ç¤ÎÎ®ÂÎ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÌÅª¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢Î®ÂÎ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²òÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡Ê°Ê²¼¡¢CFD¡Ë¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢CFD¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤ÎÊý¸þ¤ä¶¯¤µ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÊ£»¨¤Ê¥Çー¥¿¤«¤éÍ¸ú¤Ê¾ðÊó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»î¹Ôºø¸íÅª¤ÊÀß·×ÊÑ¹¹¤ÈÄ¹»þ´Ö¤«¤«¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·«¤êÊÖ¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢»º¶ÈÎ®ÂÎÁõÃÖ¤Î³«È¯¸½¾ì¤Ç³«È¯´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥³¥¹¥ÈÁýÂç¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö»º¶ÈÎ®ÂÎÁõÃÖ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÎ®Àþ¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥Çー¥¿²òÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Î³µÍ×¡Û
ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ï¡¢¶õÄ´µ¡¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤Î¶õÄ´ÍÑ°µ½Ìµ¡³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀÇ½¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¤¯Î®ÂÎ¤ò°·¤¦»º¶ÈÁõÃÖ¤Î³«È¯¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®ÂÎ²òÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ò¸¦µæ³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£
¶õÄ´ÍÑ°µ½Ìµ¡¤Ï¡¢ÎäÇÞ¡Ê¥¬¥¹¡Ë¤Î²¹ÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤Ï°µ½Ìµ¡¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÈÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°µ½Ìµ¡Æâ¤Ë¤ÏÎäÇÞ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥âー¥¿ー¤ä°µ½Ìµ¡¤ÎÆ°ºîÉôÊ¬¤ò½á³ê¤·ËàÌ×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÌý¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌý¤¬ÎäÇÞ¥¬¥¹¤È¤È¤â¤Ë°µ½Ìµ¡³°¤ËÅÇ½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÌý¾å¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÀß·×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î®Àþ¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥Çー¥¿²òÀÏ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õÄ´ÍÑ°µ½Ìµ¡ÆâÉô¤ÎÊ£»¨¤ÊÎäÇÞ¤äÌý¤ÎÎ®¤ì¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤äÁ´ÂÎ¹½Â¤¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃê½Ð¤·¤Æ²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°µ½Ìµ¡ÆâÉô¤Î¹½Â¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤òÅª³Î¤ËÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ê³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÂç³Ø¡¢ºë¶ÌÂç³Ø¡¢ÉÙ»³Âç³Ø¤ÈBIPROGY¤Ï¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¸¦µæ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»º¶ÈÎ®ÂÎÁõÃÖ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ®Àþ¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥Çー¥¿²òÀÏ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¶¦ÄÌ´ðÈ×¥â¥¸¥åー¥ë¤òÀ°È÷¤·¡¢¸ÄÊÌ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÈÏ¤Ê»º¶È³«È¯¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡ÖTFDA-i¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡ÊÃí£²¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÎÂò¤Î³µÍ×¡Û
¡¦¸¦µæÀ®²ÌºÇÅ¬Å¸³«»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊA-STEP¡Ë2025Ç¯ÅÙ »º³Ø¶¦Æ± ¥¹¥Æー¥¸Ⅱ¡ÊËÜ³Ê¥Õ¥§ー¥º¡Ë
¡¦¸¦µæ¥Æー¥Þ¡§»º¶ÈÎ®ÂÎÁõÃÖ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÎ®Àþ¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥Çー¥¿²òÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¦³«È¯´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü～2030Ç¯3·î31Æü
¡¦Ìò³ä¡§
¡¡µþÅÔÂç³Ø¡¢ºë¶ÌÂç³Ø¡¢ÉÙ»³Âç³Ø¡§Î®Àþ¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥Çー¥¿²òÀÏ¡ÊTFDA¡Ë¤ÎÍýÏÀÀ°È÷
¡¡¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡§¶õÄ´ÍÑ°µ½Ìµ¡¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿Äó¶¡¤ÈÅ¬ÍÑ¸¡¾Ú
¡¡BIPROGY¡§TFDA¼ÂÁõ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¸¦µæ³«È¯
¡Úº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶õÄ´ÍÑ°µ½Ìµ¡¤ÎÌý¾å¤ê¸½¾Ý¤ÎÈ¯À¸ÈæÎ¨Äã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Î®Àþ¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥Çー¥¿²òÀÏ¤Ï¡¢CFD¤òÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æº£¸å¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¹Ò¶õµ¡¤Ê¤É¤ÎÎ®ÂÎ¤ò°·¤¦¹ÈÏ¤Ê»º¶Èµ¡´ï¤Î³«È¯¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÎ®Àþ¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥Çー¥¿²òÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å
Ãí1¡§Î®Àþ¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥Çー¥¿²òÀÏ(Topological Flow Data Analysis; TFDA)
µ¤Î®¤ä¿åÎ®¤Ê¤É¤ÎÎ®Àþ¹½Â¤¤«¤é±²¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤òÃê½Ð¤·¡¢Ê¸»úÎó¤È¤·¤Æ½ÐÎÏ¤¹¤ëµ»½Ñ
Ãí2¡§TFDA-i¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
»º¶Èµ¡´ï³«È¯ÍÑ¤ÎTFD²òÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤È¤½¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡§
¸¦µæÀ®²ÌºÇÅ¬Å¸³«»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊA-STEP¡Ë¡¡https://www.jst.go.jp/a-step/index.html
