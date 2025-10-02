ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¤ÏÁÏ¶È70¼þÇ¯¡£ 70¼þÇ¯Á´¹ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥óºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡Ö½©¤Î½»Âð¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
¡Ú4¤Ä¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
① Å¸¼¨¾ìÍè¾ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê½»Âð¥Õ¥§¥¢¡Ë¡§Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¢¨1¡¡ºÇÂç£·,000±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È
② Ê¬¾ùÃÏÍè¾ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê½»Âð¥Õ¥§¥¢¡Ë¡§Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¢¨1¡¡2,000±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È
③ ¤´À®Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÊÃíÊ¸½»Âð¡Ë¡§±Ä¶È½êËè¤Ë¼Â»Ü¢¨2
④ ¤´À®Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÊÊ¬¾ù½»Âð¡Ë¡§Áª¤Ù¤ë70¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¤ÎÀ®Ìó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨1¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼çºÅ¡§ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¡¡¡¡¡ÚAmazon¤ÏAmazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡Û
¢¨2 Åö¼Ò±Ä¶È½êËè¤Ë¼Â»ÜÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ä¶È½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§¹À»Ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î5Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÁÏ¶È70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢70¼þÇ¯ºÇ¸å¤Î¡Ö½©¤Î½»Âð¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
70¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é
¤´Íè¾ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ú2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Û
¡Ú½»ÂðÅ¸¼¨¾ìÍè¾ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
① ÅìµþÅÔ23¶è¡¦ÂçºåÉÜ°Ê³°¤Î½»ÂðÅ¸¼¨¾ì
ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤éÍè¾ìÍ½Ìó¤Î¾å¡¢Íè¾ì¤Ç¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É4,000±ßÊ¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íè¾ì»þ¤Ë²¼µÁêÃÌÍ½Ìó¡õ¼Â»Ü¤Ç3,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡¢£ÁêÃÌÍ½Ìó¡õ¼Â»Ü¥á¥Ë¥åー
¡¡¡¡¡¡¡¦AI¥×¥é¥ó¿ÇÃÇ
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÁêÃÌ¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦ÅÚÃÏ¤ÎÉßÃÏÄ´ºº
¡¡¡¡¡¡¡¦Êª·ï¸«³Ø¡ÊÊ¬¾ù½»Âð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦·úÊª¸«³Ø¡Ê¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¸ー¥ô¥©¤Ê¤É¡Ë
② ÅìµþÅÔ23¶è¡¦ÂçºåÉÜ¤ÎÅ¸¼¨¾ì
Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤êÍ½Ìó¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê·ÊÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨·ÊÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¸¼¨¾ìËè¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¬¾ùÃÏÍè¾ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¡ÖÊ¬¾ùÃÏ¡×¤Ë¤´Í½Ìó¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É2,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÃæ¤Î¤´À®Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÚÃíÊ¸½»Âð¡Û
±Ä¶È½êËè¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ä¶È½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊ¬¾ù½»Âð¡Û
¡¡ÆÃÅµ¡§Áª¤Ù¤ë70¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¤ÎÀ®Ìó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÊ¬¾ù½»Âð¤ò2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅÚÃÏ·úÊªÇäÇã·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë°ú¤ÅÏ¤·²ÄÇ½¤ÊÊý¡£Áª¤Ù¤ë70¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¤ÎÀ®Ìó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¡¢¨70¥Ý¥¤¥ó¥È¡á33Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁêÅö