ラスト1週間！英国パビリオンでスコーンと愉しむ英国ワイン @大阪関西EXPO

Gusbourne Estate Limited

新しいワイン産地「英国」を代表する『GUSBOURNE / ガズボーン』の人気スティル・ワインが、大阪関西万博 英国パビリオンにて提供中です。

ワインの提供は、英国パビリオン2F 「Johnie Walker Bar」

スパークリングワインが生産量の7割を占める英国では、貴重なスティルワイン。大阪関西万博 英国パビリオンでは、オークのニュアンスが上品なシャルドネ、ベリーのアロマが可憐なロゼ、繊細なピノ・ノワールの、三種類を提供。英国最優秀トロフィー受賞歴多数の洗練された味わいをご堪能ください。

あたたかなスコーンと合わせてお楽しみくださいベリーのアロマ香るロゼ

提供詳細

会場 英国パビリオン2F Johnnie Walker Bar

提供期間 EXPO会期に準じる

提供メニュー

・白 ガズボーン グイネヴィア・シャルドネ

・ロゼ ガズボーン ロゼ

・赤 ガズボーン ピノ・ノワール ブートヒル

白ワイン

ガズボーン グイネヴィア・シャルドネ

ロゼワイン

ガズボーン ロゼ

赤ワイン

ガズボーン ピノ・ノワール ブートヒル

ファーストクラス、ロンドンオリンピックでも提供・英国ワインの最高峰

新しいワイン産地として世界的な注目を集める英国を牽引する存在で知られるワイナリー、「GUSBOURNE / ガズボーン」。

2010年のファースト・リリース以来、国際コンクールでは常に高い評価を得続けており、バッキンガム宮殿で開催された2012年ロンドンオリンピック公式オープニング・レセプションでは、故エリザベス女王、ミシェル・オバマ元大統領夫人をはじめ、各国首脳へ提供されました。現在も、国賓を迎える宮中晩餐会や王室、世界のトップホテルや星付きレストランで提供されています。

2025年の7月～9月には、ブリティッシュエアウェイズのファースト・クラス、クラブ・ワールド（ビジネスクラス）でも、ガズボーンのプレステージ・キュヴェ「フィフティワン・ディグリーズ・ノース 2016（希望小売価格 55,000円税抜）」、「ロゼ 2019（希望小売価格 13,000円 税抜）」がそれぞれ採用されました。これは、最高品質の英国ワインを提供するブリティッシュ・エアウェイズの3ヵ年プログラムの一環です。

British Airways ファーストクラス提供：ガズボーン 「フィフティワン・ディグリーズ・ノース 2016」British Airways ビジネスクラス提供：ガズボーン「ロゼ 2019」

ワイン・ツーリズム・アワード2024にて英国から唯一TOP50入り

2024年12月発表 World's Best Vineyards 2024

世界各地の優れたワインツーリズム・デスティネーションを讃えるアワード、World’s Best Vineyardsは、ワインの品質に加え、テイスティングやツアー内容、雰囲気、食事、スタッフの対応、景観、コストパフォーマンス、立地などを総合的に評価するランキング。

2024年、ガズボーンは英国のワイナリーとして唯一、世界の名だたるワイナリーと肩を並べ、TOP50にランクインする栄誉を得ました。

ロンドンから電車で一時間足らずで訪れることができる英国の南東部、ケント州アップルドアに位置し、オンラインからツアー予約も可能です。英国パビリオンの次は、是非ワイナリーにお越しください。

テイスティングヴィンヤードツアーワイナリー併設「NEST」ランチイベントも開催

サステナブル・ワイナリー「ガズボーン」について



ガズボーンは 2004年、「世界トップクラスのワインに匹敵する英国ワインをつくる」というビジョンのもと設立されました。ワイナリーの名は、1410年に地所の持ち主であったグースボーン（Goosebourne）家に由来し、それにあやかってワイナリーのロゴは「グース（Goose）」をモチーフとしています。



創業当初より、サステナブルな栽培方法を一貫して実践。また、農家からブドウを買い付けることが多い英国において、ガズボーンは数少ない自社畑のブドウのみを使用してワインづくりを行うワイナリーです。シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエの3品種を栽培。畑の区画ごとに毎年200以上のベースワインをつくり分け、ヴィンテージを限定してブレンドすることで、その年ならではのワインを生み出しています。

海から10kmほど内陸に位置するワイナリー外観

＜取扱販売店一覧＞

▷実店舗

intertWine K×M 東京都港区麻布台1-2-4 麻布台ヒルズマーケット

ヴァルカナイズ・ロンドン @ ザ・プレイハウス 東京都港区南青山5-8-5

ザ・セラー 虎ノ門本店 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル1F

伊勢丹新宿 東京都新宿区新宿３丁目１４－１

新宿高島屋 地下１階 和洋酒売場 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号

玉川高島屋 本館地下１階 洋酒・ワイン売場 東京都世田谷区玉川3-17-1

横浜高島屋 地下１階 フーディーズポート２ 和洋酒売場 横浜市西区南幸1丁目6番31号

WINE plus 東京都港区南麻布5-2-37 ワインプラスビル

ナショナル麻布 東京都港区南麻布4-5-2

マルシェ・ディ・ジュール 神奈川県横浜市中区日本大通58

GRANDS VINS 18区 幟町店 広島県広島市中区幟町12-14

▷ オンライン

ベリー・ブラザーズ＆ラッド日本支店 https://www.bbr.co.jp/

輸入元：

ベリー・ブラザーズ＆ラッド日本支店 https://www.bbr.co.jp/

ガズボーン公式 ウェブサイト：

https://www.gusbourne.com/jp/

Instagram：

https://www.instagram.com/gusbourne_wine/

Facebook：

https://www.facebook.com/gusbourne

YouTube：

https://www.youtube.com/channel/UCFp2hJ3vTfUp4b3AwscD3Fw