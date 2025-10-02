イノーバ、低価格・短納期のWebサイト制作を実現する新サービス「ウェブGO！ビルド」を提供開始

株式会社イノーバ

BtoBマーケティング支援を手がける株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳）は、Webサイト制作やリニューアルに課題を抱える企業向けに、Webサイトを早く・安く・上手く制作する新サービス「ウェブGO！ビルド(https://innova-jp.com/btob-website-renewal-cp)」を提供開始いたしました。

「ウェブGO！ビルド」は、豊富なBtoBマーケティング支援実績を持つイノーバが、「成果の出る」Webサイト制作をスピーディーに実現するサービスです。戦略設計から公開、そして運用フェーズの移行までを、最短1.5ヶ月で実現します。

ウェブGO！ビルドの強み

- Webサイト制作のスピード対応プロフェッショナルの戦略と思考×反復作業の自動化により、従来の約半分の期間で制作します- Webサイトのパフォーマンス向上600社以上のBtoBマーケティング支援実績で培った知見を基に戦略を設計し、「作って終わり」ではなく「運用で成果が出る」Webサイトに育てます- 高い設計力ターゲット顧客の深い理解に基づき、商談を創出し続けるためのWebサイト構造を設計し、お客様のビジネス成果を最大化します

こんな企業におすすめ

- Webサイトをリニューアルしたものの、マーケティング戦略が弱く数字が伸び悩んでいる企業- 新サービスのWebサイトを作りたいが、何から始めればよいかわからず困っている企業- 早く、安く、手をかけずにWebサイトをリニューアルをしたい企業

サービス資料のご案内

サービスの詳細や導入事例を紹介するページをご用意しています。

資料のダウンロードも同ページから可能ですので、ぜひご覧ください。

サービス資料を確認する :https://innova-jp.com/btob-website-renewal-cp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イノーバ マーケティング部

TEL：03-4405-7431

Email：mktg@innova-jp.com

株式会社イノーバについて

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・営業支援会社です。コンテンツ制作、ウェブサイト構築、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)