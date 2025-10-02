¡ÖÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤ò±ï¤È¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×Äù·ë10¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò11·î18Æü¤Ë³«ºÅ
·§ËÜ¸©(ÃÎ»ö¡§ÌÚÂ¼ ·É)¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¡¦¿·½É¶è¡¦Ê¸µþ¶è¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¿À®27Ç¯¤Ë¡ÖÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤ò±ï¤È¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×¤òÄù·ë¤·¡¢Ê¸²½¤ä´Ñ¸÷Åù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³Ð½ñÄù·ë10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÎáÏÂ7Ç¯11·î18Æü(²Ð)¤Ë¿·½É¶èÎ©µí¹þÃ½¿Ú¶èÌ±¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢µÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Î©·à¾ì´ÛÄ¹¤ÇÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÕª¾°Ãæ»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ÖÊ¸²½¤¬¤Ä¤Ê¤°·§ËÜ¤ÈÅìµþ～²ÆÌÜÞûÀÐ¡¦ºÙÀîÊ¸²½～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¸©ÃÎ»ö¡¢·§ËÜ»ÔÄ¹¡¢¿·½É¶èÄ¹¡¢Ê¸µþ¶èÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯11·î18Æü(²Ð)14:00³«±é
²ñ¾ì¡§¿·½É¶èÎ©µí¹þÃ½¿Ú¶èÌ±¥Ûー¥ë(ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÃ½¿ÚÄ®£±£µÈÖÃÏ)
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§350Ì¾(ÃêÁª)
¼çºÅ¡§·§ËÜ¸©
¶¦ºÅ¡§·§ËÜ»Ô¡¢¿·½É¶è¡¢Ê¸µþ¶è
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
¢£¹Ö±é²ñ
±éÂê¡§¡ÖÊ¸²½¤¬¤Ä¤Ê¤°·§ËÜ¤ÈÅìµþ～²ÆÌÜÞûÀÐ¡¦ºÙÀîÊ¸²½～¡×
¹Ö»Õ¡§·§ËÜ¸©Î©·à¾ì´ÛÄ¹¡¡Õª¾°Ãæ »á
¢£¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤ò±ï¤È¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¤Ë¤è¤ëº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡×
¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿¡§·§ËÜ¸©Î©·à¾ì´ÛÄ¹¡¡Õª¾°Ãæ »á
¥Ñ ¥Í ¥ê ¥¹¥È¡§·§ËÜ¸©ÃÎ»ö ÌÚÂ¼ ·É¡¢·§ËÜ»ÔÄ¹ ÂçÀ¾ °ì»Ë¡¢¿·½É¶èÄ¹ µÈ½» ·ò°ì¡¢Ê¸µþ¶èÄ¹ À®ß· ×¢½¤
¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÍ¹Á÷¡¦±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡¦FAX¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Í¹Á÷¤Î¾ì¹ç
Í¹Á÷(¥Ï¥¬¥)¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢½»½ê¡¦»áÌ¾¡¦Ç¯Îð¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨²¼µ»öÌ³¶É¤Þ¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(±ýÉü¥Ï¥¬¥¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤)
[Í¹Á÷Àè]
¢©862-0908·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÅì¶è¿·À¸2ÃúÌÜ23-18
¡ÖÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤ò±ï¤È¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×Äù·ë10¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à»öÌ³¶É(³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¡¦¥³¥àÆâ)
- ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Î¾ì¹ç
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²¼µ¥ê¥ó¥¯¤Þ¤¿¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ9o1qm2rb_f0erO70GD97NwFnIdYbfq5V8Iu7dAKSiBNveg/viewform
- FAX¤Î¾ì¹ç
½»½ê¡¦»áÌ¾¡¦Ç¯Îð¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨²¼µFAXÈÖ¹æ¤Ë¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
FAXÈÖ¹æ¡§096-285-1511
¿·½É¶èÎ©ÞûÀÐ»³Ë¼µÇ°´Û
¿·½É¶è-¶ÌÌ¾»Ô¤Î¶¨Æ¯Å¸¡¡ÇÐ¶ç¥Õ¥©¥È²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÎ¹ Âè£¹´üÍ¥½¨ºîÉÊÅ¸
²ÆÌÜÞûÀÐ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÇÐ¶ç¤È¼Ì¿¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤«¤é¡¢Í¥½¨ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Æü »þ¡§11·î11Æü(²Ð)～12·î14Æü(Æü)¡¡10:00～18:00(Æþ´Û¤Ï17:30¤Þ¤Ç)
µÙ´ÛÆü¡§11/17¡¢11/25¡¢12/1¡¢12/8～12
¾ì ½ê¡§ÞûÀÐ»³Ë¼µÇ°´ÛÃÏ²¼£±³¬Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹(¿·½É¶èÁá°ðÅÄÆîÄ®£·)
Ê¸µþ¶èÎ©Èî¸åºÙÀîÄí±à
½©¤Î¹ÈÍÕ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×ー¤Ò¤´¤¢¤«¤êー
Èî¸åºÙÀîÄí±à¤Î¹ÈÍÕ¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë·§ËÜ¤ÎÃÝ¤¢¤«¤ê¡¦´Ñ¸÷PR¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü »þ¡§11·î22Æü(ÅÚ)～30Æü(Æü)17:30～20:00(ºÇ½ªÆþ±à¤Ï19:30)
¾ì ½ê¡§Èî¸åºÙÀîÄí±à(Ê¸µþ¶èÌÜÇòÂæ1-1-22)
Æþ±àÎÁ¡§300±ß