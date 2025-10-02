2025年10月2日、東京発 - 2025年10月1日、エア・カナダは大阪・関西万博のカナダパビリオンにて「ビジネスパートナー感謝イベント」を開催しました。通常は12月に開催している本イベントを、今年は万博の開催に合わせて特別な会場で実施し、旅行会社や観光局など70名を超えるビジネスパートナーの皆様をお迎えしました。

エア・カナダは、カナダパビリオン内にてカナダのソウルフード「プティーン」を提供する「Poutinerie Air Canada」のスポンサーとして、カナダ文化の魅力を発信しています。

今年は、大阪・関西万博の開催に合わせ、エア・カナダは関西-バンクーバー線を3月末に再開し、11月末まで運航を延長します。また、関西-トロント線も6月初旬に週3便で再開し、10月末まで運航予定です。

イベントでは、カナダパビリオンの賓客への料理を手掛けるシェフ、フィル・キャメロン氏が率いる料理チームと、トロントのミシュラン星付きレストラン「懐石遊膳橋本」のオーナーシェフ、橋本 昌樹氏とのコラボレーションによる特別メニューが提供されました。橋本シェフは、今年3月よりエア・カナダの日本-カナダ路線のビジネスクラス機内食の和食メニューも監修しています。今回の特別メニューでは、カナダのさまざまな地域から調達した食材を使用し、ご参加の皆様に特別な美食体験を提供しました。

エア・カナダ アジア太平洋地区統括支社長のワイス 貴代は次のように述べています：

「10月13日の大阪・関西万博閉幕を前に、日頃よりご支援いただいているビジネスパートナーの皆様とこのような形で交流できたことを大変光栄に思います。大阪・関西万博カナダパビリオン政府代表のローリー・ピーターズ氏に心より感謝申し上げます。キャメロンシェフと橋本シェフのコラボレーションにより、非常に特別なイベントとなりました。」

「関西-バンクーバー線および関西-トロント線は、引き続き多くのお客様にご利用いただいております。来年は、関西-バンクーバー線を今年より1か月早い3月初旬の運航再開を決定しており、関西-トロント線も例年通り6月初旬に再開いたします。関西はエア・カナダにとって重要な市場であり、今後も地域との関係をさらに深めてまいります。」

