ハイアール、インテリア性と使いやすさはそのままに、節水性能を高め、暮らしに合わせて幅広く洗濯容量を選べる全自動洗濯機5機種を10月16日より発売

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアールジャパンセールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、8.0kg全自動洗濯機（JW-UD80B）・7.0kg全自動洗濯機（JW-UD70B）・6.0kg全自動洗濯機（JW-UD61C・JW-U61C）に新サイズ5.0kg全自動洗濯機（JW-U50C）を加えた全5機種を、2025年10月16日より全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売いたします。

■企画・発売の背景

当社では、様々なご家庭に向けて、洗濯容量 3.3kg から 14.0kg まで、幅広い洗濯機を品揃えしております。全自動洗濯機におきましては、ひとり暮らし世帯からファミリー層までの幅広いご家庭に向けて、それぞれのニーズに合わせた商品開発を行ってまいりました。

この度発売する、JW-UD80B・JW-UD70B・JW-UD61C・JW-U61C・JW-U50C は、新たに 5.0kg をラインナップに加えた U シリーズ全自動洗濯機の 5 機種です。部屋干しの嫌な臭いを軽減する「除菌」コース※1や、柔軟剤の香りをより引き立てる「香アップ」コースなどの人気機能はそのままに、洗濯容量の選択肢を広げることで、お客様ご自身の暮らしに“ちょうどいい 1 台”を探しやすくいたしました。

■U シリーズから 6.0kgDD インバーター搭載モデルと、5.0kg モデルが新登場

この度、新たに DD インバーターモーター搭載の 6.0 kgモデル（JW-UD61C）と、通常タイプの 5.0 kgモデル（JWU50C）を追加しました。

新ラインナップでは、DD インバーターモーター搭載タイプは 8.0 kg、7.0 kg、6.0 kgの 3 機種に、通常タイプも洗濯容量を拡大した 7.0 kg、6.0 kg、5.0 kgの 3 機種となり、お住まいや生活シーンに合わせて自由にタイプや容量を選ぶことが可能となりました。

■時短・清潔・衛生に優れた多彩な洗濯コースを搭載

JW-UD61C（W）イメージJW-U50C（W）イメージ

この度発売する製品は、9 つの洗濯コースを搭載。帰宅が遅く洗濯の時間が限られている方には、最短 10 分で洗いから脱水まで完了する「お急ぎ」コース。シャツやタオルをより白く仕上げたい方には、規定量の 2 倍の洗剤を使用し、つけおき10 分と洗いかくはん 10 分によって白さを追求する「白さ追求」コースなど、日々の洗濯に便利なコースを搭載しています。

さらに、繊細な脱水で生地へのダメージを抑える「洗えるスーツ」コース（JWUD61C、JW-U61C に搭載）や、肌に直接触れる下着やタオルを除菌しながら洗う「除菌」コース※1は、衣類を清潔に保ちたい方におすすめです。また、お風呂の残り湯を有効活用できる「ふろ水ポンプコントロール機能」では、節水しながら効率的に洗濯が可能です。

■省エネ、節水、静音設計の「DD インバーターモーター」（JW- UD80B ・JW-UD70B ・JW-UD61C のみ）

「除菌」コース※1イメージ

ベルトを使わず、洗濯槽とモーターが直結されている「ダイレクトドライブ（DD）システム」と、洗濯槽の回転制御を無段階で行う「インバーターモーター」を採用することで、低騒音・低振動を実現しました。早朝や夜間のお子さまが寝ている時間帯でも安心して洗濯機を回していただけます。また、洗濯物の量にあわせて最適な水量、回転速度で動作するため、節水や省エネの効果も期待できます。

8.0kg 全自動洗濯機（JW-UD80B）・7.0kg 全自動洗濯機（JW-UD70B）・6.0kg 全自動洗濯機（JW-UD61C ・JW-U61C）・5.0kg 全自動洗濯機（JW-U50C）の概要は以下の通りです。

JW-UD80B（W）イメージ◆ 主な特長

１.最短 10 分で洗濯終了「お急ぎ」コース

２.部屋干し臭を抑制する「除菌」コース※1

３.洗剤 2 倍でしっかり洗う「白さ追求」コース

４.ジェルボール※2

の力をさらに発揮する「ジェルボール」コース

５.お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップ」コース

６.ウォッシャブルスーツをやさしく洗浄「洗えるスーツ」コース（JW-UD61C・JW-U61C のみ）

７.低騒音・低振動に優れた DD インバーターモーター採用（JW-UD80B・JW-UD70B・JW-UD61C のみ）

８.赤外線で ON/OFF できる「ふろ水ポンプコントロール機能」搭載

JW-UD80B（W）タッチパネル操作部イメージ◆ 仕様（8.0kg 全自動洗濯機）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20472/table/200_1_d9db25ed09207b4392399d9dbff305b4.jpg?v=202510021228 ]

◆ 仕様（7.0kg全自動洗濯機・6.0kg全自動洗濯機）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20472/table/200_2_70556c1b36ff6afdc4519e9364494cdc.jpg?v=202510021228 ]◆ 仕様（6.0kg全自動洗濯機・5.0kg全自動洗濯機）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/20472/table/200_3_bcea1cfc73b5a585d2bcca53751fc74b.jpg?v=202510021228 ]

※1 試験依頼先/（一財）日本食品分析センター、試験方法/菌液付着試験布の生菌数測定、除菌方法/除菌キャップを装着し「除菌」運転による、対象部分/洗濯槽内の衣類、試験結果/99.0%以上の除菌効果。

※2 この商品は当社ではお取り扱いしておりません。詳しくはP&G社ホームページ(http://jo.pg.com/)をご覧ください。

※3 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※4 JIS C 9607（2015年）規定の騒音試験による（安定運転時）。

※5 寸法は給・排水ホースを含む。実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812

（携帯電話・PHSからは ナビダイヤル 0570-020-812（有料））[受付時間9:00-18:30 年中無休]