【TシャツのOJICO初企画】ウチのワンコがOJICOのTシャツになる…かも！？モデル犬の写真を公式Instagramにて大募集

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）は、来春リリース予定のオリジナルTシャツ「WANKO３（わんこ３）」のデザインのモデルとなるわんちゃんのお写真を、10月2日(木)よりTシャツのOJICO公式Instagramにて10月31日(金)まで募集いたします。

OJICOがデザインのモデルを公募するのは今回が初めてで、採用された方には完成したTシャツを1枚進呈いたします。

〇企画概要

実施場所： TシャツのOJICO公式Instagram

応募期間 ：10月2日（木）～10月31日（金）

【応募方法】

1.TシャツのOJICO公式Instagramアカウント（ojico_official）に、DMでわんちゃんの画像を送ってください。

※複数枚送っていただいても構いません。

2.採用された方には11月10（月）までにDMでご連絡いたします。

3.採用された方には謝礼として、完成したTシャツのご希望のサイズを1枚進呈します。

詳細は以下をご確認ください。

https://www.ojico.net/f/wanko3_bosyu

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/堀

TEL：076-246-3377

e-mail：takehiko@ojico.net または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。