【豊橋市】包丁の使い方から始める男性のための料理教室、参加者募集中

豊橋市

「料理は初めて」という方も安心！ 包丁の使い方から魚のおろし方まで、基礎から丁寧に学べる男性向け料理教室「男が極める家庭の味！ 初心者ＯＫ料理教室」（全３回）が、ライフポートとよはし内にある豊橋市男女共同参画センター「パルモ」（愛知県豊橋市神野ふ頭町）で行われます。「家庭の味をランクアップさせたい」「もう一度、基本を見直したい」という人も大歓迎です。お気軽にご参加ください！

人気講師が直接指導 全３回で学ぶ料理のいろは

開催日は２０２５年１１月１日、８日、２２日の土曜日。時間は午前１０時から午後１時３０分まで。対象者は１８歳以上の男性ですが、夫婦やパートナーとの参加も可能です。

講師は豊橋調理製菓専門学校の鈴木良昌校長。とてもわかりやすい指導で人気の先生で、家庭料理の基本から丁寧に教えてくれます。

料理を覚えることは、健康管理にもつながります。仲間と一緒に楽しく学びながら、自分や家族の食生活をアップデートしてみませんか？

託児サービスあり 子育て中の男性も安心

小さな小さなお子さんがいる方も安心して参加できるように、当日は託児サービスも提供します。６カ月児から小学３年生までのお子さんを預けられます。予約制で、利用料は１人１回４５０円です。

【講座情報】

講座名:「男が極める家庭の味！ 初心者ＯＫ料理教室」（全３回）

開催日:２０２５年１１月１日、１１月８日、１１月２２日の土曜日

時間:午前１０時～午後１時３０分

場所:豊橋市男女共同参画センター「パルモ」（愛知県豊橋市神野ふ頭町 ライフポートとよはし内）

対象:１８歳以上の男性（夫婦・パートナーでの参加可）

定員:２４人（申込者多数の場合は抽選）

参加費:１人４，０００円（３回分の食材費として）

持ち物:エプロン、三角巾（代用できるものでも可）、タオル３枚、筆記用具

申込締切:２０２５年１０月１６日（木）

申込方法：市民協働推進課のホームページ（https://www.city.toyohashi.lg.jp/63194.htm）または男女共同参画センターへ電話（0532-33-2822）、またはＦＡＸ（0532-33-2810）

問い合わせ先

豊橋市男女共同参画センター「パルモ」

愛知県豊橋市神野ふ頭町3-22

電話：0532-33-2822