【東芝デバイス＆ストレージ/加賀東芝エレクトロニクス】「加賀東芝の森」が地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」に認定
2025－10－2
「加賀東芝の森」が地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」に認定
東芝デバイス＆ストレージ株式会社（以下、東芝デバイス＆ストレージ）の製造グループ会社である加賀東芝エレクトロニクス株式会社（以下、加賀東芝）の「加賀東芝の森」が、このたび地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」に認定されました。認定式は9月30日に東京都千代田区の砂防会館にて執り行われました。
本認定は、ネイチャーポジティブの実現に向け、企業の森や里地里山、都市の緑地など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定される取り組みで、2023年度から環境省によって開始されました。2025年4月から、ネイチャーポジティブに向けた民間等の活動をさらに促進するため、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行され、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」の実施区域が、本法に基づく「自然共生サイト」となり、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣により認定されるものです。
加賀東芝では、2012年11月に4者間注1で締結した「整備事業実施に関する協定書」に基づき、2013年度より石川県能美市・辰口丘陵公園の市有地の一部（3.33ha）を借り受け、「加賀東芝の森」と称して、市民団体「能美の里山ファン倶楽部」と行政のご支援・ご指導を受けながら、従業員とその家族が中心となって森林整備・保全活動を行っています。今回、加賀東芝の森における森林整備活動が「増進活動実施計画」の実施区域として「自然共生サイト」に認定されました。今後、「自然共生サイト」認定区域のうち、保護地域との重複を除いた区域については、国際データベースOECM注2に登録される予定です。
詳しくはこちら
https://www.global.toshiba/jp/sustainability/corporate/related-information/case/e22.html
東芝デバイス＆ストレージグループは、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」のターゲット3（通称「30by30目標」）への貢献も含め、これからも地域と連携した様々な環境活動を推進し、ネイチャーポジティブの実現に取り組んでいきます。
東芝デバイス＆ストレージの環境への取り組みはこちら
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/about/environment.html
加賀東芝のサステナビリティへの取り組みはこちら
https://www.toshiba-kaga.co.jp/sustainability/index.html
認定盾
認定証
認定式の様子
加賀東芝エレクトロニクス株式会社の概要
所在地：石川県能美市岩内町1番地1
設立：1984年12月
代表者：取締役社長 相田 聡
従業員数：約1,150名（2025年3月時点）
生産品目：ディスクリート半導体（パワー半導体、小信号デバイス、オプトデバイス）
ホームページ：https://www.toshiba-kaga.co.jp/
地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定（令和７年度第１回）について（環境省）
https://www.env.go.jp/press/press_00761.html
注1 石川県能美市、一般財団法人 石川県県民ふれあい公社、石川県南加賀農林総合事務所、加賀東芝
注2 Other Effective area-based Conservation Measures: 保護地域以外で生物多様性保全に資する地域
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報（製品の価格／仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
＊東芝デバイス＆ストレージ株式会社は株式会社東芝の１００％子会社です。