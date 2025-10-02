「スポーツ少年少女応援プロジェクト」とは、心身ともに大きく成長する男女の小・中学生の時期に、将来の競技生活や健やかな人生の土台を築くことを目的とし、アスリートとしての基本的な生活習慣・自己管理・心のケア・身体づくりを体系的に学ぶ、継続型セミナーです。









参加対象者は、スポーツ選手の保護者の方、チーム指導者の方、小学5年生～中学3年生のスポーツ選手。

スポーツ選手だけの参加、保護者の方だけの参加も可能です。

また、韮崎市外の方やスポーツや健康に関心のある一般の方もご参加いただけます。

全10回、令和7年6月から令和8年3月まで月に一度開催され、セミナーごとにお申込みとなります。

参加費は無料です。

9月のバランスセミナー「メンタルトレーニング1-言葉の力と自己効力感-」

9月のバランスセミナーでは「言葉が脳と体に与える影響」をテーマに、スポーツメンタルコーチの佐藤伸枝先生をお招きし、 「モチベーションや自己効力感を実践的に高める手法」について学びました。

選手自身のモチベーションや自己効力感を高めるとともに、家庭からチーム、地域全体でアスリートの成長を支える環境づくりを目指します。

■開催概要

日時：2025年9月27日（土）10:30～11:30（受付10:00～）

会場：東京エレクトロン韮崎アリーナ（韮崎中央体育館）会議室

主催・問い合わせ：韮崎市スポーツコミッション TEL 0551-22-0498（平日8:30～17:15）

関連リンク：韮崎市教育委員会スポーツコミッション

詳細はこちら

https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuka/sportsshinkotanto/1/9997.html

韮崎市の魅力をご紹介｜東京エレクトロン 韮崎アリーナ（韮崎中央体育館）

「東京エレクトロン 韮崎アリーナ（韮崎中央体育館）」は、2025年8月30日、韮崎市に新施設としてオープンしたばかり。

最新のトレーニング機器を備えたトレーニングルーム、全館空調、無料Wi-Fi環境、キッズルーム、防災拠点としての機能など、市民の健康と安心・交流を支える多機能型の施設となっています。









施設の利用方法、登録手続き、料金体系等の詳細は、下記専用ホームページよりご確認ください。

東京エレクトロン 韮崎アリーナ（韮崎中央体育館）/韮崎中央公園

https://shisetsu.mizuno.jp/7609-1