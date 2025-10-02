ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「新鮮ぐんまみのり館」は、１０月１日（水）から１０月３１日（金）まで、「ＪＡタウンで群馬のお肉を食べてお米を当てよう！ぐんまの肉レビュー投稿キャンペーン」を開催しています。

群馬県産の上州牛や上州麦豚などの精肉、ハンバーグやもつ煮などの畜産加工品をあわせて４０品目以上取り揃えています。

今回のキャンペーンでは、商品到着後にレビュー投稿いただいた方の中から、抽選で３名様に「令和６年産 群馬県産無洗米利根きらり５ｋｇ」をプレゼントいたします。

【ＪＡタウンで群馬のお肉を食べてお米を当てよう！ぐんまの肉レビュー投稿キャンペーン】

１．実施期間：

①販売期間：令和７年１０月１日（水）～１０月３１日（金）まで

②レビュー投稿期限：令和７年１１月１５日（土）まで

２．内 容：

①ＪＡタウンに会員登録後ログインした状態で、対象商品をご購入ください。

②商品到着後に可能となる、レビュー投稿を実施ください。

③レビュー投稿者の中から、抽選で３名様に「令和６年産 群馬県産無洗米利根きらり５ｋｇ」を

プレゼントいたします。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005731/

【おすすめ商品】

○上州牛サーロインステーキ用1kg（200g×5枚）

利根川の清流と群馬の名峰（赤城・榛名・妙義）の豊かな自然の中で育ち、生産者とＪＡ組織が連携して丁寧に育てた上州牛です。

https://www.ja-town.com/shop/g/g32010280303004/

○GGCチーズインハンバーグ ５個セット

上州牛と上州麦豚あいびきのふっくらジューシーなハンバーグの中にモッツァレラチーズを入れ、自家製デミグラスソースと合わせて真空調理された大人気のチーズインハンバーグです。

【上州牛ステーキ＆ハンバーグレストランG.G.C】

群馬県高崎市に本店を構える昭和51年創業の有名ステーキ・ハンバーグ専門店。G.G.CはGreatGerman

Cookの略。行列ができる人気店としてTV番組などで取り上げられることも多数。

https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-ggc02/

上州牛サーロインステーキ



GGCチーズインハンバーグ



【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown