「ＪＡタウン」のショップ「新鮮ぐんまみのり館」でレビュー投稿キャンペーンを開催中
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「新鮮ぐんまみのり館」は、１０月１日（水）から１０月３１日（金）まで、「ＪＡタウンで群馬のお肉を食べてお米を当てよう！ぐんまの肉レビュー投稿キャンペーン」を開催しています。
群馬県産の上州牛や上州麦豚などの精肉、ハンバーグやもつ煮などの畜産加工品をあわせて４０品目以上取り揃えています。
今回のキャンペーンでは、商品到着後にレビュー投稿いただいた方の中から、抽選で３名様に「令和６年産 群馬県産無洗米利根きらり５ｋｇ」をプレゼントいたします。
【ＪＡタウンで群馬のお肉を食べてお米を当てよう！ぐんまの肉レビュー投稿キャンペーン】
１．実施期間：
①販売期間：令和７年１０月１日（水）～１０月３１日（金）まで
②レビュー投稿期限：令和７年１１月１５日（土）まで
２．内 容：
①ＪＡタウンに会員登録後ログインした状態で、対象商品をご購入ください。
②商品到着後に可能となる、レビュー投稿を実施ください。
③レビュー投稿者の中から、抽選で３名様に「令和６年産 群馬県産無洗米利根きらり５ｋｇ」を
プレゼントいたします。
３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005731/
【おすすめ商品】
○上州牛サーロインステーキ用1kg（200g×5枚）
利根川の清流と群馬の名峰（赤城・榛名・妙義）の豊かな自然の中で育ち、生産者とＪＡ組織が連携して丁寧に育てた上州牛です。
https://www.ja-town.com/shop/g/g32010280303004/
○GGCチーズインハンバーグ ５個セット
上州牛と上州麦豚あいびきのふっくらジューシーなハンバーグの中にモッツァレラチーズを入れ、自家製デミグラスソースと合わせて真空調理された大人気のチーズインハンバーグです。
【上州牛ステーキ＆ハンバーグレストランG.G.C】
群馬県高崎市に本店を構える昭和51年創業の有名ステーキ・ハンバーグ専門店。G.G.CはGreatGerman
Cookの略。行列ができる人気店としてTV番組などで取り上げられることも多数。
https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-ggc02/
上州牛サーロインステーキ
GGCチーズインハンバーグ
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown