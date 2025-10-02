アリーナのゼロウェイストを目指す「Re-CUPステーション」「TOYOTA ARENA TOKYO」で運用開始















■平岩玄選手がRe-CUP広報大使に再任昨シーズンに引き続き、アルバルク東京を代表して平岩玄選手がRe-CUP広報大使に再任しました。新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」で新たな資源回収の取り組みを推進すべく、選手自らがプロジェクトを先導してくれます。