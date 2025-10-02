暗闇の中を安全に走行するために：先進安全技術への需要の高まりに伴い、世界の自動車用ナイトビジョンシステム市場は2032年までに91億3000万米ドルを突破する見込み
最新の業界調査レポートによると、世界の自動車用ナイトビジョンシステム市場は堅調な成長が見込まれており、2023年の46億8740万米ドルから2032年には91億3840万米ドルに拡大すると予測されています。これは、2024年から2032年の予測期間における年平均成長率（CAGR）7.7%に相当します。この成長は、夜間の運転安全に対する懸念の高まり、センサーやカメラ技術の進歩、そして先進運転支援システム（ADAS）が様々な車種に急速に導入されていることなどが要因となっています。
夜間事故の増加が視覚ベースの安全システムの需要を促進
世界的に、夜間の運転による致命的な交通事故の割合は非常に高いです。世界の道路安全統計によると、視認性の問題は、特に低照度や霧などの悪天候時に、交通事故による死傷事故の大きな原因となっています。そのため、赤外線カメラや熱画像技術を用いて、従来のヘッドライトでは捉えられない歩行者や動物、その他の物体を検知する自動車用ナイトビジョンシステムへの需要が高まっています。
低照度環境におけるドライバーの視認性向上に対する需要の高まりは、ナイトビジョンシステム市場の成長を牽引する主要要因となっています。高級車メーカーや高級中型車メーカーは、消費者の期待に応え、規制を遵守するために、安全機能強化戦略の一環としてナイトビジョンモジュールを車両に搭載しています。
OEMによる導入拡大とADASの普及が市場成長を加速
自動車業界が自動運転やインテリジェントシステムへの移行を加速している中、自動車用ナイトビジョン技術はADASプラットフォームに積極的に組み込まれています。OEMは、技術提供企業と連携して、レーダー、ライダー、カメラなどのシステムとナイトビジョンを組み合わせた多機能センサーシステムを開発しており、車両周辺環境をより包括的に把握できるようになっています。
BMW、アウディ、メルセデス・ベンツ、キャデラックなどの高級車メーカーは、既に一部車種にナイトビジョンシステムを導入しています。この傾向は、センサー製造コストの最適化や規模の経済効果によって、より低価格帯の車種にも浸透しつつあります。OEMによる導入拡大は、予測期間中の市場成長をさらに促進すると見込まれています。
熱画像技術が市場を牽引
様々なナイトビジョン技術の中で、熱画像システムは、熱放射を利用して物体を検知できることから、市場を牽引し続けています。特に、夜間の歩行者や野生動物の検知に高い効果を発揮します。これらのシステムは、照明条件や対向車からの眩しさの影響を受けにくいため、実際の走行環境において優れた検知性能を発揮します。
一方、近赤外線（NIR）システムは、コストが低く、赤外線照射器と組み合わせれば完全な暗闇でも動作可能であることから、注目を集めています。自動車メーカーが性能とコストのバランスを重視したハイブリッドソリューションを模索する中で、遠赤外線（FIR）技術と近赤外線（NIR）技術の市場競争はさらに激化すると予想されます。
北米と欧州が市場を牽引、アジア太平洋地域は成長市場として台頭
北米と欧州は、自動車用ナイトビジョンシステム市場において現在主要な地域です。これは、これらの地域が早期にこの技術を導入したこと、厳しい自動車安全規制が整備されていること、そして高級車普及率が高いことが要因として挙げられます。また、主要なOEMメーカーやADAS技術プロバイダーがこれらの地域に拠点を置いていることも、市場成長に寄与しています。
