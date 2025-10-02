LOOV、AI議事録サービスを提供するＮｏｔｔａと協業し、人間に代わって最適なプレゼンを行う「Video Agent」の自動生成を加速

株式会社LOOV

株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田雅人、以下当社）は、Ｎｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang、以下Notta）と新サービス開発を見据え協業することをお知らせします。

本取り組みにより、各領域の最適なプレゼンテーション業務をより精度高く代替するVideo Agentの自動生成を加速してまいります。

●協業の背景

ビジネス現場では、営業活動や顧客オンボーディング、採用面談、社員教育など、同じ内容を何度も説明する場面が日常的に発生しています。こうした「繰り返し説明」は、個人の負担だけでなく、組織の生産性にも大きな影響を及ぼします。当社の調査によると、実に79.0％のビジネスパーソンが、業務中に同じ説明を複数人に繰り返していると感じており、9割以上の対象者が「説明業務の自動化」に関心があると回答しています。（※）

※参考：LOOV Inc.「8割以上が業務中の“説明疲れ”を実感。説明自動化への関心は9割超に／「業務の説明負担に関する実態調査」結果を公開」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000113608.html)

そこで今回、音声認識・文字起こし領域で多くの実績を持つNottaと、「Video Agent」による最適なプレゼン業務の自動化を実現してきたLOOVが協業し、両社の強みを掛け合わせることで、より効率的かつ成果につながるプレゼン自動化ソリューションの共同開発着手に至りました。

●取り組みの詳細

・協業内容

以下の役割にて、技術連携を進めてまいります。

協業内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/113608/table/38_1_0f9890713e39ea0bda213967494a93c7.jpg?v=202510021127 ]・ユースケース

・新規営業活動

新規営業におけるハイパフォーマーのプレゼン内容を分析し、新規営業を個別に実施するVideo Agentを自動生成

・顧客オンボーディング活動

既存営業へのプレゼンや提案活動におけるハイパフォーマーのプレゼン内容を分析し、顧客オンボーディングを個別に実施するVideo Agentを自動生成

・採用活動

会社説明会のプレゼン内容を分析し、会社説明を個別に実施するVideo Agentを自動生成



・代理店向け営業活動

販売代理店向けのプレゼン内容を分析し、代理店向けの解説や説明を個別に実施するVideo Agentを自動生成

・お問い合わせ

●両社コメント

Ｎｏｔｔａ株式会社 COO 田村清人

今回のLOOV社との協業により、Nottaがこれまで培ってきた音声認識やAI議事録作成の技術を、Video Agentの開発に活かせることを大変嬉しく思います。

私たちは、音声を活用して"ハイパフォーマーの営業ノウハウ"を誰もが活用できる形に変え、LOOV社顧客企業の成長を後押ししていきたいと考えています。

LOOV社との協業を通じて、営業活動の効率化だけでなく、顧客との関係性をさらに豊かにする新しい体験を提供できると確信しています。

株式会社LOOV 代表取締役 内田雅人

今回のパートナーシップにより、Video Agentは業務自動化ツールから、ハイパフォーマーを自動複製し、企業力を加速させるためのAIパートナーへと進化します。notta社との共同開発を通じて、知識とスキルの再現性を飛躍的に高め、企業の成長ドライバーとなる新たなソリューションを提供してまいります。

・Ｎｏｔｔａ株式会社について

「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO 27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

会社名：Ｎｏｔｔａ株式会社

代表：代表取締役 Ryan Zhang

所在地：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

設立：2022年5月

事業内容：AI議事録サービス「Notta」の提供

URL：https://www.notta.ai/company

・株式会社LOOVについて

私たちは「人にしかできない仕事をアップデートする」をPurposeに掲げ、プレゼンや解説といった、従来は人にしか出来ないと考えられてきたコミュニケーションを、デジタル上で自動化することを実現するスタートアップ企業です。近年、日本のビジネス環境では、DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速し、業務の効率化や人的リソースの最適化が重要視されています。その中で、企業のプレゼンテーションや解説業務自体の自動化に対するニーズも高まりつつあります。Video Agent「LOOV」は、こうした市場の変化に対応し、企業の情報伝達をよりスムーズかつ効果的に行うための革新的なソリューションです。

Video Agentは、AIを活用して“人が話す”ようなプレゼンテーションや解説を自動で行うソリューションです。営業資料の説明、カスタマーサポート、PR、IR活動、社員教育、オンボーディング、さらには採用活動まで、幅広い分野で活用可能です。

これからの企業活動において、「伝える」ことをもっとスマートに、もっと効果的に。LOOVがその未来を支えます。

2024年には、週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。(※1)

2025年には、アジア太平洋地域で影響力を持つテクノロジー専門誌 CIOReview APAC が選出する「TOP SaaS DEVELOPMENT SERVICE IN APAC 2025」を受賞いたしました。(※2)

※1 「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）：https://toyokeizai.net/articles/-/824233

※2 CIOReview APAC「LOOV: Powering The Intelligent Evolution Of Enterprise Communication」：https://www.cioreviewapac.com/loov

会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「LOOV」の開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/