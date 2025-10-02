12月1日開設、手ぶらで泊まれるショートステイ＆体験型デイサービス“お出かけ感覚”の新スタイル介護施設「横浜能見台ケアセンターそよ風」

株式会社SOYOKAZE

「そよ風」ブランドで全国に高齢者介護事業を展開する株式会社SOYOKAZE（本社：東京都港区、代表取締役社長：中川 清彦、以下「当社」）は、2025年12月1日、神奈川県横浜市にデイサービスとショートステイの複合型介護施設「横浜能見台ケアセンターそよ風」を開設します。

本施設は、準備不要で手ぶらで利用できるショートステイと、小型ドローン競争やスナックゴルフなどの体験型デイサービスを備えた新スタイルの施設です。介護施設でありながら、まるで“おでかけ”するように楽しく利用できるのが特長です。

12月1日オープン、手ぶらで利用できるショートステイ＆好奇心くすぐるデイサービスの複合型介護施設「横浜能見台ケアセンターそよ風」外観イメージ

＜施設概要＞

施設名称：横浜能見台ケアセンターそよ風

開設日：2025年12月1日

所在地：神奈川県横浜市金沢区能見台2-1-4

サービス（定員）：デイサービス（35名）・ショートステイ（20名）

■施設コンセプト

「横浜能見台ケアセンターそよ風」は、単なる介護施設ではなく、おでかけ感覚で気軽に訪れ、心身をリフレッシュできる居場所を目指しています。お客様一人ひとりが安らぎを感じながらいきいきと過ごせる「新しい居場所」として、従来の介護施設にはない、くつろぎと好奇心あふれる体験を提供します。

■ショートステイの特徴

・準備不要、手ぶらで気軽に泊まれる

パジャマや歯ブラシ、タオルなどのアメニティを完備し、必要最小限の持ち物だけで利可能。

宿泊準備の負担を解消し、思い立ったときに気軽に泊まれる利便性を提供します。ご家族にとっても急な用事時でも安心して頼れる存在です。

・快適な滞在で在宅生活をサポート

淡い色調で安らぎの空間を演出した滞在フロアには、「栞（しおり）」と「紬（つむぎ）」の名を冠し、お客様とのご縁を大切に、道しるべのような存在でありたいという思いを込めています。

さらに睡眠モニタリングなどのIoT機器を活用し、滞在中の生活リズムを整えるケアを実施。規則正しい生活習慣を身につけることで、ご帰宅後の暮らしやすさや在宅生活の継続、ご家族の安心にもつながります。

■デイサービスの特徴

・毎日を彩る多様な体験型プログラム

室内小型ドローン競争、スナッグゴルフ、ボッチャ、習い事など、遊びから学びまで幅広いアクティビティを導入。最新型の機能訓練機器と組み合わせ、毎日楽しみながら通えるプログラムを提供します。（※プログラム内容は変更となる場合があります）。

・日常に近いリズムで心身を整える

午前中は体験プログラムなどの活動を楽しみ、午後は入浴でリフレッシュ。活動と休養をバランスよく組み合わせ、日常生活に近いリズムで過ごせます。体調やご希望に応じて午前中に入浴を行うことも可能で、半日。一日利用を問わず柔軟に対応。無理なく自然な生活リズムを保ちながら安心してお過ごしいただけます。

・通うのが楽しみになる仕組み

曜日ごとに異なるプログラムを設定し、「今日は〇〇の日」と予定を楽しみに通える仕組みを導入。毎回飽きずに通いやすく、生活にリズムをもたらします。職員は安心できるケアを提供するだけでなく、滞在時間を盛り上げるキャストとして笑顔と活気を演出します。

■株式会社SOYOKAZEについて

当社は「そよ風」ブランドを中心に全国で介護サービスを展開しており、ショートステイ施設数は業界第1位（2025年10月時点、自社調べ）。複数のサービスを一つの施設内で提供する「複合型施設」を多数運営し、料理教室型デイサービスなど、生活の質を高めるサービスにも積極的に取り組んでいます。今後も、高齢者の皆様が自分らしく安心して暮らせる社会の実現を目指してまいります。

＜会社概要＞

商号： 株式会社SOYOKAZE

代表者： 代表取締役社長 中川 清彦

所在地： 東京都港区南青山二丁目5-17 ポーラ青山ビルディング

設立： 1975年6月

事業内容： 介護事業、宅食事業、フィットネス事業、顧客紹介事業 など

ホームページ： https://corp.sykz.co.jp

＜プレスリリースpdfファイル＞

https://prtimes.jp/a/?f=d34852-51-d3ed7c760ed46cb6696aeea15e2b934b.pdf