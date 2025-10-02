【予約受付スタート】ＫＩＴＴＥ大阪「DRESSY CAFE OSAKA」カフェ予約開始・公式サイトオープンのお知らせ
「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する冒険社プラコレ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹）は、関西エリア初出店となるウェディングのテーマパーク型カフェ「DRESSY CAFE」の予約受付を開始いたしましたのでお知らせいたします。
SNS総フォロワー数255万人、メディア月間PV数300万PVを誇る「PLACOLE & DRESSY」がプロデュースする「DRESSY CAFE」は、2025年11月1日（土）、JR大阪駅直結の大型商業施設「ＫＩＴＴＥ大阪」にオープンいたします。10月1日より、食べログサイトにてご予約を開始。ご予約では、人気メニューの「お花のアフタヌーンティーセット」をはじめ、季節限定のパフェプランや、記念日・ご褒美にぴったりのクロッフルケーキプランなど、特別なコースをご用意しております。さらに、夕方17時以降は「お席のみのご予約」も承っております。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/975_1_6a8999a9536da708bcdfdd1668b470c5.jpg?v=202510021127 ]
予約はこちらから :
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27151455/
予約可能なコース 例
お昼はもちろん、夜の時間帯でもアフタヌーンティーが楽しめます。季節ごとにドレスをテーマにしたスイーツやドリンクが登場。きらめく魔法にかかる世界観のなかで、特別なティータイムをご堪能ください。
季節のパフェ
お花のアフタヌーンティー
メッセージ入りクロッフルケーキプラン
バースデーやクリスマス、推し活など特別な1日を華やかに彩るための限定プラン。名物のクロッフルケーキにお好きなメッセージを添えて、大切なひとときを演出いたします。テーブルにはお好きなミニ花瓶のお花を飾りながら、魔法のように輝くオーロラシャンパンで乾杯。さらに、24種類のオリジナルティーやソフトドリンクが飲み放題、ティースタンドも付いた豪華なセットとなっております。大切な記念日やサプライズにぴったりの、心ときめく特別コースです。
「DRESSY CAFE OSAKA」公式サイトオープン
そして「DRESSY CAFE OSAKA」の公式サイトも同時リリース。きらめく魔法にかかる空間を公式サイトでもお楽しみいただけます。今後、公式サイトを通じて、より多くの皆さまに「DRESSY CAFE OSAKA」の魅力を知っていただけるよう、情報の充実と発信を進めてまいります。
公式サイトをチェック :
https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/
店舗情報
店舗名：DRESSY CAFE（ドレシーカフェ）
所在地： 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目2－2 ＪＰタワー大阪「ＫＩＴＴＥ大阪」6F
アクセス： JR大阪駅直結
電話番号：0467-81-4587
営業時間：11:00～20:00
定休日： 無休（施設に準じて正月休みあり）
席数：36席 (個室3ブース)
※コンセント・Wi-Fi完備
店舗HP：https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/
Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_osaka/
TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafeosaka
今月のカバーモデル
10月号表紙
カバーモデル：俳優 桜田ひより
特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202510-placoledressy/
PLACOLE&DRESSYブランドストーリー
Magical in life
-人生に魔法を-
PLACOLE(planning collection)
-多様な個性に-
DRESSY
-煌めきをあたえる-
PLACOLE＆DRESSY
-個性が煌めく魔法の言葉-
PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。
冒険社プラコレの冒険日誌
冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。
【会社概要】
社名：冒険社プラコレ
URL：https://pla-cole.co/
所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階
設立：2015年11月2日
代表取締役CEO：武藤功樹
事業内容
『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業
『DRESSY』ファッションメディア事業
『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業
『ViKet Town』メタバースオフィス事業
冒険社プラコレの各拠点
世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。
【運営自社サービス一覧】
▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）
IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5
▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）
https://pla-cole.wedding/
▪DRESSY（ドレシー）
https://dressy.pla-cole.wedding/
▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）
https://www.farny.jp/
▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）
https://weddingdress.pla-cole.wedding/
▪DRESSY ROOM YOKOHAMA
https://pla-cole.wedding/advisers
▪DRESSYCAFE KAMAKURA
https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/
▪DRESSYCAFE NAGOYA
https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/
▪ViKet Town（ビケットタウン）
https://viket-town.com/
▪IG analytics
https://ig-analytics.placole.wedding/
▪MA（SNS+LP） PLAN
https://pla-cole.co/works_lp/
▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント
ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy
美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding
式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser
オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress
EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_
Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby
鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/
名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya
会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc
TikTok
ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy
花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport
式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding
ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_
EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online
鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura
名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya
会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc
X (旧Twitter)
@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy
YouTube
▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL
https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590
▪DRESSY CAFE
https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236
▪美花嫁図鑑
https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896