こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リコー、金融業務特化型LLM（大規模言語モデル）を開発、10月末から個別提供開始
～Difyの融資稟議書ドラフト作成アプリと合わせてFIT2025（金融国際情報技術展）に参考出展～
株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）は、オンプレミス環境で導入可能なリコー製700億パラメータの大規模言語モデル（以下、LLM）に、金融業に特化した業務内容や専門用語を学習させた「金融業務特化型LLM」を開発しました。合わせて、金融業で利用される融資稟議書のドラフトを自動生成するDify*アプリケーションも開発し、10月末よりお客様への個別提供を開始します。これらは今冬から、リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）が提供する「RICOH オンプレLLMスターターキット」に搭載し、金融業向けのセキュアで包括的なAIパッケージとして提供します。なお、リコージャパンは、2025年10月9日、10日に開催される「金融国際情報技術展 2025 (以下、FIT2025)」で、これらの金融業務に特化したAIソリューションを参考出展します。
銀行や保険会社をはじめとする金融業界では、生成AIを活用した業務効率化や生産性向上の取り組みが加速しています。一方で、金融業務には、長年の経験で培われた専門知識や、複雑な金融商品を扱うための高度な専門知識が不可欠であり、顧客の多様なニーズに応じた個別対応も求められます。さらに、金融機関で扱う情報資産には、業界特有の言い回しや複雑で多様な図表が多く含まれ、AIによる利活用が難しいことから、暗黙知（個人の経験や勘、身体感覚などに基づいて形成される、言語化や図式化が難しい知識やノウハウのこと）への依存による業務の属人化が課題となっています。
リコーは、こうした課題に対して、金融用語を事前学習し、金融業で扱う各種図表の読み取りが可能なLLMやDifyアプリケーションを活用することで、融資稟議書作成など業界特有の業務をAIで支援します。暗黙知を形式知化することで、過去の類似案件の検索や文書作成に要する時間を大幅に削減し、個人の経験やスキルに左右されがちな記載内容のバラつきを解消します。組織全体の業務品質向上と情報資産のさらなる有効活用を実現します。さらに、AIによる支援で削減された時間を営業活動や顧客対応に充てることで、顧客満足度の向上にもつなげることができます。
リコーは創業以来、常にお客様の“はたらく”に寄り添い、働く人の創造力の発揮を支えてきました。今後も、さまざまな業種・業務に携わるお客様が抱える課題を、AIを用いたデータ活用などを通じて業務プロセスを自動化し、より多くの時間を創造的な業務に充てられるよう支援してまいります。
FIT2025に出展するAIソリューション
金融業務特化型LLM
融資稟議書のドラフトを作成するDifyアプリケーション
RICOH オンプレLLMスターターキット: オンプレミスでセキュアに生成AIを活用するのに必要な環境構築、導入、運用支援までをパッケージでご提供するソリューション
RICOH デジタルバディ：自社データを活用できる仕組み
DynaEye：株式会社PFUが開発したAI-OCR。金融業で使われる帳票を高精度に解析
詳細はこちら：https://www.ricoh.co.jp/event/exhibit/fit2025
*Dify … LangGenius, Inc.（本社：米国デラウェア州 CEO：Luyu Zhang）が開発したオープンソースのLLMアプリ開発プラットフォーム。プログラミングの知識がなくても、LLMを活用したアプリケーションやサービスをノーコードで開発できる。
■リコーのAI開発について
リコーは、1980年代にAI開発を開始し、2015年からは画像認識技術を活かした深層学習AIの開発を進め、外観検査や振動モニタリングなど、製造分野への適用を行ってきました。2021年からは自然言語処理技術を活用し、オフィス内の文書やコールセンターに寄せられた顧客の声（VOC）などを分析することで、業務効率化や顧客対応を支援する「仕事のAI」の提供を開始しました。
さらに、2022年からは大規模言語モデル（LLM）の研究・開発にもいち早く着手し、2023年3月にはリコー独自のLLMを発表。その後も、700億パラメータという大規模ながら、オンプレミス環境でも導入可能な日英中3言語対応のLLMを開発するなど、お客様のニーズに応じて提供可能なさまざまなAIの基盤開発を行っています。また、画像認識や自然言語処理に加え、音声認識AIの研究開発も推進し、音声対話機能を備えたAIエージェントの提供も開始しています。
※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2024年3月期グループ連結売上高2兆3,489億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
