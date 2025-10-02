こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 「統合報告書2025」の発行について
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、「統合報告書2025」を発行しました。
本報告書では、日本製鉄が将来にわたって日本の産業競争力を支える「総合力世界No.1 の鉄鋼メーカー」を目指して成長を続ける会社であることをお伝えしています。
具体的には、本年度合併したU. S. Steel に関する特集、カーボンニュートラルに向けた取り組み、財務責任者からのメッセージ、社外取締役座談会等、内容を充実するとともに、読者の皆様にとってより分かりやすい内容となるよう、冒頭にエグゼクティブサマリー、各章の扉にサマリーを追記、記述・表現を簡素化し、従来以上に写真・図表も充実化しました。
また、財務情報及び非財務情報のデータを取り纏めたデータブックを本年新たに発行しました。
今回発行した「統合報告書2025」が、ステークホルダーの皆さまの日本製鉄へのご理解の一助になれば幸いです。皆さまとの対話を通じて、より読みやすく、内容の充実した報告書となるよう次年度以降も改善を継続して参ります。
日本製鉄は、今後とも持続可能な社会への貢献と企業価値の向上に努めて参ります。
【統合報告書・データブックの閲覧・ダウンロード】
統合報告書：
https://www.nipponsteel.com/common/secure/ir/library/pdf/nsc_jp_ir_2025_all_interactive.pdf
データブック：
https://www.nipponsteel.com/common/secure/ir/library/pdf/nsc_jp_ir_2025_databook.pdf
※ 統合報告書は2024 年度からPDF のみの発行となっております。
「統合報告書2025」主要構成
・エグゼクティブサマリー
・目指す姿
鉄の持つ可能性
日本製鉄の挑戦
・トップメッセージ
・イントロダクション
日本製鉄グループの価値観／価値創造プロセス／６つの資本
・戦略
将来リスクと機会／当社の経営戦略（１億トン・１兆円ビジョン、(特集)U. S. Steel 合併、
カーボンニュートラルビジョン）／戦略を支える基盤（研究開発活動、知的財産活動、
デジタルトランスフォーメーション戦略）
・財務方針
財務担当副社長メッセージ／財務方針／2024 年度実績・2025 年度見通し
・サステナビリティ
サステナビリティ課題におけるマテリアリティ
環境
環境マネジメント・ガバナンスシステム／環境リスクマネジメント／気候変動問題への対応／
循環型社会構築（サーキュラーエコノミー）／生物多様性保全・自然再興
安全
防災
品質保証
生産・サプライチェーンマネジメント
人的資本
人的資本経営方針、人材確保、人材育成、ダイバーシティ＆インクルージョン、人権尊重
・地域・社会との共生
・コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス体制／取締役会メンバー／社外取締役座談会
・基本情報
・第三者保証報告書
「データブック」構成
・事業 環境 社会 ガバナンス 財務 マクロデータ（鉄鋼関連） 社外からの評価
日本製鉄は、今後とも持続可能な社会への貢献と企業価値の向上に努めて参ります。
