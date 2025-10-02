株式会社さくら樹脂は、2025年10月1日（水）に公式ホームページを全面リニューアルいたしました
株式会社さくら樹脂（所在地：神奈川県横浜市港北区、代表取締役：若狭尚弘）は、2025年10月1日（水）に公式ホームページを全面リニューアルいたしました。本リニューアルでは、樹脂切削加工の技術情報の発信を中心に、お客様や求職者にとってイメージが湧く数字で見るさくら樹脂の情報、認証取得情報の追加等、分かりやすく整理いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330919&id=bodyimage1】
リニューアルの概要
● レスポンシブWEBデザイン、スマートフォンに完全対応。
旧ページはスマホ非対応にてページ情報も古い状態でしたが、今回の更新で
・スマホ表示対応
・新着のお知らせやコンテンツページも自社内で機動的アップデート、更新出来るシステムを導入
と刷新しました。
● BtoB専用見積フォームを新設
従来はECサイト（アクリ屋ドットコム）内に設置しておりましたが個人のお客様との動線が判別しづらいものだったため、今回のコーポレートサイトに企業様向けの樹脂加工ご依頼専用の問い合わせフォームを新規に設置いたしました。
取引に関する流れをステップごとに明確に。お客様が弊社にご依頼する際に具体的な手続きをイメージしやすくしました。
● より詳細な技術情報と事例の充実。
各種加工機械の特長を記載し加工範囲のイメージが付き易くなりました。合わせて、樹脂の種類毎に加工サンプル写真を豊富に揃えました。
● 採用に関する会社の情報追加
さくら樹脂の情報（売上推移・勤続年数・有給取得率等）を数字とグラフで公開。
認証登録情報を最新の物に更新いたしました。
若狭尚弘代表 コメント
弊社メインのECサイト、アクリ屋ドットコム（https://www.acry-ya.com/）を2020年にリニューアルしてから、5年振りのコーポレートサイトリニューアルとなりました。長年の懸案であったスマホ対応を行い、お客様、協力会社様から弊社の加工技術をもっと詳しく知りたいという要望に応え、技術、設備、事例を充実いたしました。昨今の求職者が求める会社の情報もオープンに公開しております。WEBサイトは更新がおざなりになりがちな所、社員が誰でも更新可能な仕組みの導入。よりリアルタイムな情報発信として公式Xアカウント（@sakura_jushi）の運用も開始いたしました。これからも関係各位のご要望に寄り添った製品サービスを目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330919&id=bodyimage3】
□会社概要□
会社名：株式会社さくら樹脂
代表者：代表取締役 若狭尚弘
所在地：〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2
TEL：045-547-6342（代表）
FAX：045-547-5945
URL：https://sakurajushi.co.jp/
事業内容：樹脂切削部品/アクリル自社製品（アクリ屋ドットコム運営）
配信元企業：株式会社さくら樹脂
