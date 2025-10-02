DXC、ハリファックスに新イノベーションセンターを開設しカナダでの存在感を拡大

AIファーストのイノベーションセンターがカナダ全土のDXC顧客のデジタル変革を加速

バージニア州アッシュバーン、2025年10月2日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねるグローバル技術サービスプロバイダーのリーダーであるDXC Technology（NYSE: DXC）は本日、ノバスコシア州ハリファックスに新たなイノベーションセンターを開設したことを発表し、カナダにおける顧客への長期的なコミットメントと成長を強化しました。



ハリファックスの活気あるウエストエンドに位置する新センターは、ハリファックス半島のマニュライフ・ビジネスキャンパス内に設置されました。本センターは、アプリケーション、クラウド、インフラストラクチャ、サイバーセキュリティを含むDXCの包括的なエンドツーエンド技術サービス群と連動し、協業の促進、顧客エンゲージメントの強化、革新的なAI駆動ソリューションの提供を目的として設計されています。これにより、カナダ全土におけるDXCの成長戦略を支えます。

DXCのAIファースト戦略に基づき、ハリファックス・イノベーションセンターは人工知能と従来のエンタープライズ技術サービスを融合した次世代ソリューションの開発・展開拠点として機能します。また、戦略的提携を通じたAI主導の変革へのDXCの取り組みを体現するものです。これには、自律的なサイバーセキュリティ機能を提供するために7AIと共同開発した画期的なエージェント型セキュリティオペレーションセンター（SOC）や、企業規模でのAI導入とデータ近代化を加速し、顧客が業務全体に変革の可能性を解き放つことを支援するBoomiとのパートナーシップなどが含まれます。

「DXCの新たなイノベーションセンターがハリファックスに開設されることを大変嬉しく思います。これは、ハリファックスがカナダを代表する技術・イノベーションの中心地として評価を高め、才能、創造性、そして未来を築く大きなアイデアが集まる場所であることを示す新たな証です」と、ハリファックス市長のAndy Fillmore氏は述べています。「DXCの投資は、市民にとって新たな機会、高等教育機関との強力な連携、そして市域をはるかに超えた革新的なソリューションをもたらすでしょう。」

ハリファックス・イノベーションセンターは、大西洋岸地域全体のお客様へのDXCのコミットメントを強化すると同時に、公共部門の主権的セキュリティソリューションに対する要件を満たします。カナダ全土の連邦政府、州政府、自治体政府にとって信頼できるパートナーとしての役割を基盤とし、この新センターは、AIおよびクラウドソリューションの開発と展開に特化した拠点にデリバリーチームを結集させることで、これらの組織へのサービス提供能力を強化します。

「ハリファックス・イノベーション・センターの開設を大変嬉しく思います。これはDXCのカナダおよび大西洋地域における成長における重要なマイルストーンであり、協業への当社の取り組みを体現するものです」と、DXCアメリカ・UKIプレジデントのCameron Artは述べました。「このセンターは、技術変革に対する当社のAIファーストのアプローチを具現化しています。エンタープライズサービス全般にわたる深い専門知識と、最先端のAI能力、戦略的パートナーシップを組み合わせることで、顧客がエンドツーエンドのデジタル変革を加速し、成長の新たな可能性を解き放つ強力なエコシステムを構築しています。」

DXCは数十年にわたりカナダで確固たる存在感を維持し、医療、保険、銀行、自動車、公共部門などの主要産業にわたる顧客を支援してきました。カナダ上位5大銀行のうち4行、上位5大保険会社のうち4社と提携し、トロントオフィスの開設や新たなリーダーシップ人事といった最近の投資と相まって、ハリファックス拠点の拡大は、カナダの人材、イノベーション、顧客成功に対するDXCの長期的なコミットメントを強調するものです。

