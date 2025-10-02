横浜で大規模住宅展示イベント「超・住まい博」開催～全国の住宅支店も同時開催でライブ配信～

住友林業株式会社

住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎 本社：東京都千代田区）は11月15日（土）16日（日）、神奈川県横浜市で「超・住まい博」を開催します。住まい博は家づくりを総合的に体感できる当社の展示イベントで、過去には全国各地の支店規模で開催してきました。今回のような大規模な会場での開催は2013年以来、12年ぶりです。会場では当社独自の「ビッグフレーム（BF）構法」の構造実棟や当社オリジナル部材「PRIME WOOD」の空間展示を行うなど、住友林業の家づくりを体感できます。全国各地の支店でも同時にイベントを開催し、「超・住まい博」のステージのライブ配信を通して「住友林業の家」の魅力を全国のお客様に伝えます。

■「超・住まい博」概要

日時 ： 2025年11月15日（土） 10時～17時、16日（日） 10時～16時

場所 ： パシフィコ横浜（A・Bホール） 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

■主なコンテンツ

・「PRIME WOOD」ブース

当社オリジナル部材「PRIME WOOD」の床材を40種類以上展示し、種類ごとの木目や質感、色調の特長が確認できます。「PRIME WOOD」を使用したLDK空間や2月に発売した当社オリジナルキッチン「Germoglio(ジェルモーリオ)」も展示します。

・「BFテクノロジー」ブース

BF構法の構造実棟では大開口、大空間を体感できます。5月に発売した「PRIME AIR(プライム エア) オリジナル全館空調システム」の実機も初展示。ここでしか聞けない開発秘話も紹介します。

・「家づくりセミナー」ブース

住友林業の家づくりを疑似体験できるセミナーです。間取りの工夫や人気のインテリアなど、役立つ情報をドラマ仕立てで紹介します。

・「スペシャルトーク」ブース

著名人を会場に迎え、住まいに関するトークショーを開催します。ステージの様子は全国の住宅支店にもライブ配信します。

■「住まい博」について

1998年から体験型イベントとして東京・名古屋・大阪などの都市圏や全国の支店などを会場に開催してきました。強固な構造躯体や建築実例、最新設備などを展示し、お客様に安心・安全で快適な「住友林業の家」の理解を深めていただくイベントです。

※「超・住まい博」の詳細・予約方法は特設サイトでご確認ください。(https://sfc.jp/ie/cam/sumaihaku2025/)