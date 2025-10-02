Taboolaの広告プラットフォーム「Realize」、Homes.comやTripadvisorら広告主の成果向上を実現～目標を30%以上上回る成果を実現する広告主も

タブーラ・ジャパン株式会社

（ニューヨーク）- Taboola（Nasdaq: TBLA https://discover.taboola.com/realize-whats-yours/）は、成果特化型広告プラットフォーム「Realize (https://discover.taboola.com/realize-whats-yours/)」の導入が着実に拡大していることを発表しました。同社はまた、生成AIテクノロジーを活用した新機能をRealizeに追加し、広告主に明確な成果をもたらしています。

Realizeは、Taboola独自のサプライ、ファーストパーティデータ、AI技術を活用し、広告主に確かな成果を提供するテクノロジープラットフォームです。世界中の主要かつ信頼性の高いパブリッシャーの広告枠、OEM、アプリにおいて、広告主が成果報酬型キャンペーンをシンプルかつ効率的に運用できる環境を提供します。

Homes.com、Tripadvisor、Philips Home Appliances、NerdWallet、Motley Foolなど、様々な業界の広告主がRealizeを継続的に活用することで、成果目標の達成に取り組んでいます。サービス開始以来、650社以上の広告主がRealizeにおけるディスプレイ広告を導入し、ポジティブな結果を得ています。ある航空会社は、成果目標を34%上回り、旅行予約の最大化を実現した結果を受けて、Realizeへの出稿を増強しました。

広告主からの声

「Realizeとの取り組みは、当社のパフォーマンスマーケティング活動にとって大きな転換点となりました。Taboolaのプラットフォームと戦略的な知見が新規ユーザー獲得を大幅に押し上げ、キャンペーンの効果拡大を実現しています。」（Homes.com Brian Comeau 氏）

「Realizeは潜在顧客の獲得や検討段階のマーケティングに欠かせない存在です。オンサイトエンゲージメントの最終ゴールとなる、新規かつ質の高いユーザーを当社サイトに呼び込み、購買ファネルの下まで誘導する上で真のゲームチェンジャーです。」（Cruise Critic、Tripadvisorグループ シニアマーケティングマネージャー パフォーマンス＆アクイジション Morley Quatroche 氏）

「Realizeの、高い購買意向を持つユーザーをターゲティングする機能を活用することで、最適なエンゲージメントとコンバージョン率を実現しました。Realizeは当社のメディアミックスに不可欠な存在です。」（Philips Home マーケティングチーム）

「Realizeはマーケティングミックスに大きく貢献する存在であることが実証されています。ブランド棄損の心配のないメディアにアクセスする幅広いユーザー層にアプローチし、高い効率性とクリック後のエンゲージメントを強化する助けとなっています。」（McClatchy レベニューマーケティング＆オペレーションズディレクター Stephanie Lindstrom 氏）

Taboola CEO兼創業者 Adam Singolda は以下のように述べています。

「Realizeはあらゆる規模の企業がリードを獲得し、売上を伸ばすための支援をし続けています。私たちは、オープンウェブ上の信頼できるパブリッシャーサイトを通じて毎日6億人の人々にリーチし、エンゲージメントを高め、行動につなげています。広告主が『Realize』を信頼し続けているのは、検索やソーシャルを超えて持続的な成長を実現するよう設計されているからです。数千に及ぶパブリッシャーとの直接連携によるデータと、10年にわたるユーザー行動に基づいて成長し続ける予測AIにより、『Realize』は真に重要な、大規模かつ計測可能な成果を提供しています。」

Taboolaは、Realizeに生成AIテクノロジーを継続的に導入することでプラットフォームの強化に努めています。直近では、静止画をモーションアドに変換する機能を追加し、広告主がより効果的なキャンペーンを展開できるようになりました。あるテストでは、広告主はAIが生成したモーションアドを活用することで、コンバージョン率が20%向上したという結果を得ています。これは、Abby (https://www.taboola.com/press-release/taboola-introduces-abby) を含む Taboola の広告主向け生成AIツールに新しく加わった機能です。

