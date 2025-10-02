PicoCELA、「STARTUP KYUSHU 2025」に登壇

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：古川浩）は、2025年10月9日（木）から10日（金）に福岡市で開催される「STARTUP KYUSHU 2025」にPicoCELA株式会社 執行役員の中西広祐が登壇するとともに、セッション中のインタラクティブな議論を支えるWi-Fi環境を提供することをお知らせいたします。

イベント概要

「STARTUP KYUSHU」は、「九州のスタートアップをつなぐ」をテーマに掲げ、地域に根差したスタートアップエコシステムの発展を目指す、1泊2日の大型カンファレンスです。主催は福岡市で、九州エリアの起業家、投資家、支援者が一堂に会し、知識共有やネットワーキング、新たなビジネスの創出を目的としています。

イベント名 STARTUP KYUSHU 2025

開催日時 2025年10月9日（木）～10日（金）

会場 １.Fukuoka Growth Next（福岡市中央区大名2丁目6-11）

２.舞鶴BBQ GARDEN（福岡市中央区城内2 舞鶴公園三ノ丸広場内）

参加費 無料

主催 福岡市

企画・運営 STARTUP KYUSHUイベント事務局 (Zero-Ten & Zero-Ten Park)

※本イベントの一般参加申込みは受付終了しています。最新情報は公式サイト(https://startupkyushu.com/)をご確認ください。

登壇セッション

登壇者の中西は、初日夜の目玉企画であるナイトセッションに登壇し、スタートアップの成長に不可欠な「EXIT戦略」について議論します。このセッションでは、参加者がアプリからリアルタイムで意見を出し、最も聞きたいテーマを深堀りする双方向型のトークを実施。

このインタラクティブな議論を支えるため、PicoCELA独自の無線LAN技術を用いたWi-Fi環境を提供し、リスナーアンケートの安定的な動作をサポートします。

セッション名

「スタートアップEXIT戦略会議 ～九州から発信！EXIT最前線と多様な成功モデル～」

日時 2025年10月9日（木）21:00～

場所 舞鶴公園BBQ GARDEN

内容 九州から全国・世界を目指すスタートアップにとって重要となるEXIT戦略について、最前線の事例や多様な成功モデルを共有し、徹底的に議論します。

セッションの特徴 参加者がアプリのアンケートで議論テーマを決定・深堀りする、インタラクティブな形式です。PicoCELAがWi-Fi環境を提供し、リアルタイムでのリスナーアンケートの動作をサポートします。

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称：PicoCELA株式会社

住所：東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役：古川 浩

上場市場：米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容：無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL：https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

● 2022年

令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

● 2021年

High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

● 2020年

第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞

第5回JEITAベンチャー賞 受賞

Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

● 2019年

Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択

内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

● 2018年

JR東日本スタートアップ大賞受賞

Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択