中国国際オンライン文学週間が杭州で開幕、AIによる未来の展望を強調

北京、2025年10月2日/PRNewswire/― 中国国際テレビネットワーク（CGTN）の報道： 中国の活況を呈するオンライン文学業界が先週、杭州で開催された2025年中国国際オンライン文学週間で注目を集めました。

20カ国から集まった外交官、作家、学者、業界関係者らは、人工知能が世界の物語表現にどのような影響を与えているかを議論し、オンライン文学の未来を模索しました。

「新たな勢い、新たな展望、新たな次元：AIを活用したオンライン文学のグローバルビジョン」というテーマで開催された1週間にわたるイベントでは、急速な技術進歩の中でのオンライン文学の革新的な進化に焦点を当て、この分野の新たなトレンドと機会を浮き彫りにする議論が行われました。 イベントでは、多彩なプログラムが用意されました。

「美しい中国国際創作プログラム」の一環として、参加者は浙江省の義烏市、麗水市、浙江省文学博物館、良渚博物館を訪れ、経済成長と環境保全のバランスを重視する中国の「両山」理念を体験しました。これらの視察は、中国の生態系保護への取り組みと持続可能な発展への姿勢を伝え、参加者の創作活動に刺激を与えました。

また、参加者は業界の最先端技術にも触れました。現在、中国の「新たな3大文化輸出産業」として注目されているオンライン文学、オンラインゲーム、オンラインドラマの生態系を視察しました。主な焦点は知的財産 (IP) のライフサイクル全体に当てられ、参加者は中国オンライン作家村やテクノロジー企業を訪問し、AI を活用したクリエイティブ ツールを直接体験しました。

開会式では、中国作家協会オンライン文学センターが「中国オンライン文学国際コミュニケーションレポート2025」を発表しました。報告書は、業界が単に物語を輸出するだけでなく、グローバルな物語を創造し、文化交流を促進することで、より深い国際協力へと発展していることを示しました。国際的な円卓会議では、世界的な視点からオンライン文学の新たな傾向、機会、課題について活発な議論が交わされました。

1週間にわたる集会では、オンライン文学、国際文化、技術革新の間のつながりが一層、強化されました。参加した作家たちは、現代社会の現実を反映し、時代の精神を記録し、デジタル時代における文学の架け橋となるという、より広い視野を持った創作活動への決意を表明しました。

