SKINGRAPHICA：世界初のスキンアート向けラグジュアリースキンケア

シドニー、2025年10月2日 /PRNewswire/ -- SKINGRAPHICAは、数十億ドル規模のタトゥー業界の常識を覆す、スキンアート向けの世界初のラグジュアリースキンケアラインです。オーストラリア発のこのブランドは、科学的に高度な技術と皮膚科医による厳格なテストを経て開発された、タトゥー肌に特化した高性能スキンケアシステムを提供します。



SKINGRAPHICAの製品は、世界で初めて、皮膚科学、生化学、タトゥーインクの特性に関するデータを基に開発された独自のAIエンジンを用いて作られています。そして、最終製品は専門の調合技術者によって微調整されています。この革新的なパートナーシップにより、世界初のタトゥー修復クリーム「LUME」を含む幅広い製品ラインが誕生しました。

一般的なスキンケア製品は、タトゥー肌特有の構造や色素沈着を考慮していないため、効果が期待できません。SKINGRAPHICAは、タトゥー肌の状態に合わせた、段階的な処方を採用しています。タトゥーは真皮に存在し、一般的なスキンケア製品には Ink-Safe™ ではない成分が含まれていることがよくあります。例えば、強力な酸、高濃度のレチノイド、刺激性の強いピーリング剤などは、肌を薄くしたり、細胞のターンオーバーを促進したり、タトゥーの色素を薄くしたり、ぼやけさせてしまうことがあります。SKINGRAPHICA は、インクの品質を損なうこれらの刺激の強い活性物質を避け、すべての処方を Ink-Safe™ 生化学に基づいて設計します。

SKINGRAPHICAの主力製品は、タトゥーのライフサイクル全体に対応しています。

・PRIME（254豪ドル/165米ドル、30ml）：セラミド、エクテイン、パンテノールを配合した軽量セラム。タトゥー施術前に肌に潤いを与え、バリア機能を強化します。

・LOCK（276豪ドル/179米ドル、50ml）：セントロパチスエキス、スクワランなどを配合したクリーム。施術後の肌をケアし、色素沈着を安定させ、肌のバリア機能を回復させ、不快感を軽減します。

・SHIELD（239豪ドル/155米ドル、50ml）：UV、ブルーライト、大気汚染から肌を守る「TattooGuard™ UV-Defence System」を搭載したデイリーモイスチャライザー。色素の退色を防ぎます。

・LUME（30ml：386豪ドル／255米ドル、50ml：530豪ドル／385米ドル）：光散乱成分、肌を優しく再生する有効成分、そして保湿成分を配合した画期的な二重作用処方。肌をなめらかに整え、潤いを保ちながら、タトゥーの色素を損なうことなく、肌の状態を改善します。これは特に 5 年以上経過したタトゥーに効果的で、タトゥーをより明るく鮮やかに見せるのに役立ちます。

SKINGRAPHICAは、マット・バクスター氏とアーティストのミカエル・ラムガード氏によって設立されました。芸術と科学を融合させたこのブランドは、タトゥーケア製品の新たなカテゴリーを創造しています。オーストラリアでは660万人がタトゥーを入れており、Z世代では39%がタトゥーを入れていることから、SKINGRAPHICAは大手美容小売業者が無視してきた明確な顧客ニーズに応えています。SKINGRAPHICAは、2025年10月1日より50カ国以上に直接販売するビジネスモデルで事業を開始します。

