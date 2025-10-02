【日本初上陸】GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）から、iPhone17シリーズ対応のカーボンケースが日本初上陸。極限の軽量性と耐久性を兼ね備えたハイエンド仕様。

株式会社PRINCIPE prive

スウェーデン発のラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」から、新機種 iPhone17 シリーズ対応のカーボンケース「RSC17 - Magnetic Shield Carbon - Titanium Grey」が日本初上陸。

初回入荷分の販売を、ゴールデンコンセプト日本公式サイト（ https://goldenconcept.jp/products/iphone-case-rsc17-titanium-grey-magnetic ）にて開始いたしました。

先行予約開始から大きな反響を集めていた最新ケースが、いよいよ日本に初入荷。現在ご注文いただくと待ち時間なくお届けが可能です。この機会にぜひ、最新のケースをご検討ください。

Magnetic Shield Carbon について

今回初入荷した「Magnetic Shield Carbon」は、iPhone本来のスリムなフォルムを損なうことなく、カーボンコンポジットならではの上質な質感を際立たせています。MagSafeに完全対応しており、スムーズな充電と安定した磁力による確かな装着感をお楽しみいただけます。

軽量かつ強靭なカーボンコンポジット

カーボンコンポジット素材を採用しているため、非常に軽量でありながら驚異的な強度を誇ります。層状構造ならではの独特な質感は、精密な技術とモダンなスタイルを美しく融合させています。

精緻なディテール

また、中央に配されたステンレススチール製のGCエンブレムは、専用のカットアウトに精巧に収められ、カーボン表面とほぼフラットに統合。控えめながらも洗練された存在感を放ち、カメラやマイクなど精密に設計された開口部と調和する特別なディテールとなっています。

存在感を映す、ハイエンドカーボンケース

単なる保護ケースにとどまらず、「レーシングスポーツ カーボン マグネティックシールド」は持つ人のスタイルを引き立てます。軽量で丈夫なカーボン仕上げと、レーシングスポーツウォッチに着想を得たディテールが、精密さと洗練された印象を演出。ワンタッチで取り付けられ、日常使いでも快適にお使いいただけます。

対応機種は、( iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max、iPhone17 Air ) の3機種です。

iPhone 17 よりアップデートされたカメラフレームにもシームレスに接続する新設計により、ケースを装着したままでも美しい一体感と快適な操作性をご堪能いただけます。



ぜひこの機会にご検討ください。

RSC17 - Magnetic Shield CarboniPhone17 Pro Case - Case - Racing Sport Carbon Edition \66,000円(税込)iPhone17 Pro Max Case - Case - Racing Sport Carbon Edition \66,000円(税込)iPhone17 Air Case - Racing Sport Carbon Edition \66,000円(税込)

コレクション：Racing Sport Carbon Edition

販売価格：66,000円(税込)

互換性：iPhone 17 Pro / Pro Max、iPhone 17 Air（MagSafe 対応）

素材：カーボンコンポジット（316Lステンレススチール製 GC エンブレム付き）

ケースサイズ

・iPhone 17 Pro 149 × 70 × 4 mm

・iPhone 17 Pro Max 163 × 77 × 4 mm

・iPhone 17 Air 155 × 73 × 4 mm

重量

・iPhone 17 Pro 54.7 g

・iPhone 17 Pro Max 64.3 g

・iPhone 17 Air 62.8 g

販売店舗

ゴールデンコンセプト 表参道店

東京都港区北青山3-5-19 1F

03-6427-4368

GOLDEN CONCEPT 大丸梅田店

大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 9階 エスカレーター横

営業時間 : 10:00 - 20:00

050-5785-1216

定休日：なし（年末年始を除く）



ゴールデンコンセプト日本公式サイト

https://goldenconcept.jp/collections/iphone-17-case

GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn