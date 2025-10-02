インクルーシブウェアの受注生産「キヤスク with ZOZO」、「LOWRYS FARM」にて導入決定！10月2日よりZOZOTOWNで販売

株式会社ZOZO

株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）が提供するインクルーシブウェアの受注生産「キヤスク with ZOZO」は、アンドエスティHDグループの株式会社WeOur（本社：東京都渋谷区渋谷 代表取締役社長：高橋 朗）が取り組むインクルーシブファッションプロジェクト「Play fashion! for ALL」と協業し、レディースファッションブランド「LOWRYS FARM」の人気パンツ6型にインクルーシブデザインを取り入れた商品を、ZOZOTOWNにて10月2日（木）より販売します。





本取り組みでは、「LOWRYS FARM」の人気パンツ6型に、「Play fashion! for ALL」の活動の中で得られた、WeOurに在籍する障がいがある社員の知見や福祉施設などで働く介助者の声を反映し、前ファスナーや裾コンシールファスナーといった新たな2種類の‟着やすい・着せやすい工夫（ギミック）”を追加しました。さらに、当社独自の生産支援プラットフォーム「Made by ZOZO」を活用することで、1点からの受注生産を実現し、幅広いサイズのお悩みに対応する最大69サイズで展開（※1）します。車いすを利用されている方や、介助が必要な方、介助をする方など、これまで衣服の選択に悩みを抱えていた方々へ、ファッションをより楽しむための新たな選択肢を提案します。また、10月8日（水）～10日（金）に開催される世界の福祉機器を一堂に集めたアジア最大規模の国際展示会「国際福祉機器展（H.C.R.）2025」への共同出展も予定しています。今後は、お客様からのフィードバックをもとに、アイテムのバリエーション拡充や、商品の実物を手に取っていただく機会の創出など、より多くの方にインクルーシブウェアを知っていただく活動を検討してまいります。

※1 当社独自のサービス「マルチサイズ」により、縦と横で異なるサイズを組み合わせることで最大56サイズ展開が可能です。加えて、主に車いすユーザーのお客様から小さいサイズの要望をいただき、2024年12月に「キヤスク with ZOZO」独自の小さい13サイズ（身長・ウエストともに6XS～2XS／100cm～140cmの組み合わせ）を新たに追加し、合計（最大）69サイズ展開が可能になりました。



・販売開始日時：2025年10月2日（木）9:00

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2053484



＜販売アイテムの着やすい・着せやすい工夫（ギミック）について＞

ファッションとしてのデザイン性を損なうことなく、悩みを解決する機能を加えることで、「着たい」と「着られる」を両立しました。

1. 前ファスナー / 車いすユーザー向けパンツ

センターについたフロントファスナーは裾近くまで開閉が可能で前全体が大きく開きます。介助が必要な方や車いすユーザーの方の着脱を便利にしました。着用の際は、初めにウエストの固定ベルトを締めることで、スムーズにファスナーを開閉できます。また、フロントファスナーとボタンはフェイクで内側はマジックテープになっているため、実際にはボタンを掛ける必要がありません。ネイルをしている方でも面倒なボタン掛けをせずに着脱できる仕様になっています。

（左から）

【着たい・着やすい・着せやすい】ハイウエストスリットデニムパンツ（ブラック/ワンウォッシュ/キナリ/インディゴブルー/ブラック×ブラック）：11,000円（税込）

【着たい・着やすい・着せやすい】ハイウエストタックテーパードパンツ（ベージュ/ブラック/ライトグリーン/ダークグレー/ダークネイビー/ダークベージュ/マスタード/レッド）：11,000円（税込）

【着たい・着やすい・着せやすい】ストレートデニムパンツ（ブラック/ワンウォッシュ/キナリ）：11,000円（税込）

【着たい・着やすい・着せやすい】ツイルショートパンツ（ブラック/キナリ/ダークブラウン/グレー）：10,450円（税込）

2. 裾コンシールファスナー / 装具ユーザー向けパンツ

脇の縫い目部分に目立たない（コンシール）ファスナーをつけました。閉めた状態では通常のパンツと変わりませんが、足に装具を付けていて裾口が狭く足入れが困難な場合に、脇が開くので着脱がスムーズです。ファスナーを少し開けて、カラフル靴下を合わせるコーディネートもおすすめです。

（左から）

【着たい・着やすい・着せやすい】【骨格ウェーブ】JUSTFITスキニー（ブラック/ワンウォッシュ）：11,000円（税込）

【着たい・着やすい・着せやすい】フレアデニムパンツ（ブラック/ワンウォッシュ/ネイビー/ブラック×ブラック）：11,000円（税込）

＜インクルーシブウェアの受注生産「キヤスク with ZOZO」について＞

ZOZOと障がいや病気のある人に向けて服のお直しサービスを展開する「キヤスク」が提供する、インクルーシブウェアを受注販売できるサービスです。ZOZOが独自に展開する「Made by ZOZO」の活用により、1点からの受注生産が可能で、ファスナーの開く場所、開く長さ、素材の違いなど仕様のバリエーションが豊富です。また、体型に合った最大69サイズから選ぶことが可能です。障がい当事者の声を大事にすることにこだわり、特別支援学校でのニーズのヒアリング やフィッティングのほか、800人を超える当事者へヒアリングをおこなっているキヤスクの持つ知見を活用し、商品を開発しています。



＜インクルーシブファッションプロジェクト「Play fashion! for ALL」について＞

アンドエスティHDグループのミッションである「Play fashion!」を、障がいの有無、年齢、ジェンダーに関わらず、すべての人に届けたいという想いから発足した、インクルーシブな社会の実現を目指すプロジェクトです。障がいや持病に関わらずすべての人が「着やすい服」の企画・制作や、特別養護老人ホーム・介護施設等の介護職員ユニフォームの制作、企業や業界の枠を超えてのイベント開催などの取り組みを行っています。



＜プロジェクトWEBサイト＞ https://playfashion-forall.jp/

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/adastria_playfashionforall