SuperX、推定6ヶ月以内の導入サイクルでAIインフラを再構築するモジュラーAIファクトリーソリューションを発表

シンガポール、2025年10月1日 /PRNewswire/ -- Super X AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX）（以下、「当社」または「SuperX」）は本日、データセンター級のソリューションであるSuperXモジュラーAIファクトリーを発表しました。このソリューションは、従来のAIデータセンター建設における長いリードタイム、高コスト、大規模なエネルギー消費、拡張性の低さといった中心的課題を根本的に解決し、AI時代のコンピューティングリソース導入に革命的なイノベーションを提供することを目的としています。

SuperXモジュラーAIファクトリー：フルスタックソリューション

世界中の企業が大規模言語モデルの導入を競う中、AIインフラに対する需要は指数関数的に増加しています。しかし、従来のデータセンターにおける約18～24ヶ月という長い建設期間は、AIの発展を制約する重要なボトルネックとなっています。SuperXモジュラーAIファクトリーは、コンピューティング、冷却、電源システムを工場で事前製造し、深く統合することで、建物の建設工事を削減し、現場での納品・導入時間を推定6ヶ月以内に短縮することを可能にし、顧客が最速で市場機会を掴むことを支援します。

SuperXモジュラーAIファクトリーは、以下の複数の事前製造されたコアコンポーネントを含むフルスタックエコシステムです：

- SuperX NeuroBlock： 液体冷却ドア方式を採用し、単一のコアコンピューティングユニットで最大24台のNVIDIA GB300 NVL72をサポートし、最大3.5MWの電力を供給。

- SuperX CryoPod： ドライクーラーまたはチラーによるデュアルソース冷却。低エネルギー消費で水を使わない運用。

- SuperX Energy Vault & Green Energy Storage： グリーン電力の利用時間を延長するエネルギー貯蔵システム。

- SuperX Greenport & HyperGrid： 迅速な導入と高効率を実現する事前製造型HVDC配電システム。

- SuperX Power Core： 工場で事前製造し、現場で即時設置。設置面積を削減し、バイオディーゼルをサポートして二酸化炭素排出量を削減。

SuperXモジュラーAIファクトリーの革新性は、コンピューティング、冷却、電源を高度に統合し、「複雑なカスタムメイド」を「標準化された製品」に変え、プラグアンドプレイを実現した点にあります。20MWの単一モジュールは、推定わずか6,000㎡の敷地面積で設置可能で、「ビルディングブロック」方式で無限に拡張できます。

SuperXモジュラーAIファクトリー：AIインフラの4つのコアバリューを再定義

SuperXのソリューションは、単一製品の革新ではなく、「四次元価値モデル」を通じてAIインフラの納品、コスト、効率の基準を体系的に再構築するものです：

- 超高速納品： コンピューティング、冷却、電源ユニットを含むすべてのコアモジュールは、工場で事前製造、統合、テストが完了しています。現場では迅速な組み立てのみが必要で、導入時間を推定6ヶ月以内に短縮し、AIコンピューティングをほぼ「プラグアンドプレイ」で実現します。

- 超高密度： ソリューションの中核となるコンピューティングユニットSuperX NeuroBlockは、最大24台のNVIDIA GB300 NVL72をサポートし、最大3.5MWの電力を供給。これは従来ソリューションの7倍[2]に相当します。高密度液体冷却とHVDC電源システムとの深い統合により、業界をリードするコンピューティング密度を達成し、同じコンピューティング密度で設置面積を大幅に削減します。

- 究極のエネルギー効率： 高圧直流（HVDC）電源技術を全面的に採用し、エンドツーエンドの電力効率を98.5%以上に向上させるとともに、先進的な液体冷却技術を組み合わせることで、全体のPUE（電力使用効率）を1.15まで低減。これは従来の空冷方式（PUE約1.5[3]）と比較して、総エネルギー消費を23%削減します。

- 超柔軟性： 「モジュール性」がこのソリューションの中核です。顧客はビジネスニーズに応じて単一モジュールから始め、将来的に「1からNへ」とシームレスに拡張できます。これにより、初期の資本支出（CAPEX）を大幅に削減し、AIビジネスの迅速な反復に対応します。

SuperX、「標準の定義者」への戦略的アップグレード

「AIコンピューティング導入の最も重要な要素は、導入速度と長期的なエネルギー節約です。従来のデータセンター建設モデルは、AI時代に求められる迅速な反復のニーズに応えることが困難になっています。SuperXモジュラーAIファクトリーは、このボトルネックを解決することを目指しており、より迅速な導入とエネルギー効率の高い運用を実現します。これにより、お客様の投資収益率が向上すると確信しています。SuperXモジュラーAIファクトリーの発表は、AIインフラを『エンジニアリングプロジェクト』から『標準化された製品』へと変革させることを意味し、同時にSuperXが次世代AIファクトリーの標準を定義するソリューションプロバイダーへと戦略的にアップグレードすることを示しています。」

Super X AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）について

Super X AI Technology Limited は、AIインフラストラクチャーのリーディングソリューションプロバイダーです。当社は、完全子会社のSuperX Industries Pte. Ltd. およびSuperX AI Pte. Ltd.を通じて、独自のハードウェア、高度なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを組み合わせたAIデータセンター向け製品群を提供しています。同社のサービスは、高度なソリューションの設計と計画、コスト効率の高いインフラストラクチャ製品の統合、エンドツーエンドの運用と保守を網羅しています。主力製品には、高性能 AI サーバー、高電圧直流 (HVDC) ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AI クラウド、AI エージェントなどがあります。同社はシンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの導入企業など、世界中の機関顧客にサービスを提供しています。

詳細については、www.superx.sg をご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。また、当社または当社の代表者は、随時、口頭または書面により将来の見通しに関する記述を行うことがあります。これらの将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づく将来の出来事に関する当社の期待や予測に基づいています。歴史的事実でない記述、特に「可能性がある」、「すべきである」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「信じる」、「計画する」、「予測する」、「潜在的な」、「希望する」といった用語やその否定形、類似の表現を使用している記述によって、将来の見通しに関する記述を特定することができます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業方針を変更する能力、新しい技術や市場の変化に対応する能力、当社の事業における競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因やその他の要因により、当社の実際の結果は、将来の見通しに関するいかなる記述とも大きく異なる可能性があります。 将来の見通しに関する記述はあくまで予測であり、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社または当社の代表者が随時行うその他の記述で述べられている将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の出来事や結果は、当社に関するリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる場合があります。当社は、不確実性や仮定、または将来の見通しに関する出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関するいかなる記述も公に更新または修正する義務を負いません。

本プレスリリースに記載されている「SuperX Modular AI Factory」の説明（推定納期、パフォーマンス指標（PUEなど）、費用対効果を含む）は、現在の市場情報およびモデルに基づく将来予想に関する記述です。本ソリューションの具体的なパラメータ、指標、および最終的な成果物は、お客様の具体的なプロジェクト要件、最終設置場所の地理的および気候条件、サプライチェーンの状況、その他さまざまな要因によって異なる場合があります。

