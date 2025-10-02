TricorBraun、2024年サステナビリティ報告書を発表





センルイス, 2025年10月1日 /PRNewswire/ -- グローバル包装業界のリーダーであるTricorBraunは、2024年サステナビリティ報告書を発表しました。本報告書では、従業員、顧客、地域社会、そして地球の利益のために、倫理的で責任ある持続可能な実践を推進するという同社の継続的な取り組みを詳細に説明しています。

「今年の報告書は、より挑戦的な持続可能性目標の追求だけでなく、特に温室効果ガス排出量に関して、それらをより正確に測定・管理するために必要なデータの高度化を構築する上で、当社がどれほど前進したかを示しています」と、TricorBraunのESG戦略・プログラム担当ディレクター、Liz Futchは述べています。「同時に、当社のチームは目的を持って主導し続け、お客様と地域社会を支える事業全領域で持続可能なイノベーションを推進しています。当社の取り組みは進化を続けており、責任ある事業活動を通じて持続的な好影響を生み出すことに深くコミットし続けています。」

TricorBraunの2024年サステナビリティ報告書の主な内容は以下の通りです：

- 北米事業で使用する電力の100%を再生可能エネルギー証明書（REC）の購入を通じて調達するという取り組みを再確認しました。この取り組みを国際的に拡大し、EUでの電力使用量の100%、英国での電力使用量の56%を再生可能エネルギー源から調達し、これらの地域で少なくとも50%を達成するという目標を上回る成果を上げました。

- 新たなデータプラットフォームの立ち上げ、排出量インベントリの独立した保証の実施、科学に基づく目標イニシアチブ（SBTi）へのコミットメントにより、ESGガバナンス体制を強化しました。

- ESG評価で最高水準の認定を獲得し、EcoVadisシルバーメダルを維持するとともに、全世界の提出企業のトップ6%にランクインしました。

- 素材非依存型モデルと深い業界知見を活かし、紙・プラスチック・金属・フレキシブル基材など多様な素材における持続可能な包装イノベーションを展開しました。

- ゼロ・ウェイスト・イニシアチブを拡大し、複数拠点で認証を取得。地域別の廃棄物転用プログラムを開始し、既に測定可能な環境効果を生み出しています。

- 人材への取り組みを強化するため、チームメンバーの成長を支援する研修・育成・表彰プログラムへの投資を推進し、卓越性を称える文化を醸成しています。

TricorBraunについて

1902年に設立されたTricorBraunは、グローバルな包装業界のリーダーです。当社は、規模、包括的な事業範囲、比類のない専門知識を活用し、お客様の複雑な包装課題を解決し、市場での成功を支援します。TricorBraunは、アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに100以上の拠点を構え、2,000人以上の包装専門家で構成されています。

