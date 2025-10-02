LANZAJETのPROJECT SPEEDBIRDが英国で進展、エタノールからジェット燃料への転換において重要なマイルストーンを達成





LanzaJetは英国運輸省から1,300万ドルの助成金（今サイクル最大の配分額）を獲得し、英国ティーズサイドにおけるLanzaJetの持続可能な航空燃料プロジェクトの次段階開発を支援

ティーズサイド（英国）、2025年10月1日 /PRNewswire/ -- 次世代燃料技術分野のリーディングカンパニーであり、持続可能な燃料の生産者であるLanzaJet, Inc.は、英国運輸省の先進燃料基金（AFF）から1,300万ドル（1,000万ポンド）以上の助成金を獲得しました。これは、主にLanzaJetの投資家でありSAF顧客であるBritish Airways向けに開発中の、英国ティーズサイドにおける主要な持続可能な航空燃料（SAF）バイオリファイナリー「Project Speedbird」の開発を加速させるためのものです。

本助成金は、Project Speedbirdがフロントエンドエンジニアリング設計（FEED）段階へ進む次期作業を支援するものであり、廃棄物由来原料を用いた英国初の商業規模エタノール由来SAF生産施設建設における重要なマイルストーンとなります。今回のAFF選定プロジェクトの中で、 Speedbirdは最大の助成金を受給し、LanzaJetのSAF産業における先進性、プロジェクトの成熟度、そして英国がパイロット段階から産業展開へ移行する決意を裏付けるものとなりました。

Project Speedbirdは、LanzaJetの特許取得済み完全統合型アルコールからジェット燃料（ATJ）技術を用いて低炭素エタノールからSAFを生産することで、航空業界を変革する見込みです。LanzaJetのソリューションには、Technip EnergiesのHummingbird®エタノールからエチレン技術が組み込まれており、Project Speedbirdはこの技術をライセンス供与を受けています。同技術は、米国ジョージア州にあるLanzaJetのFreedom Pines Fuels施設で初めて商業実証規模で導入されています。

Project Speedbirdが稼働開始後、同施設では低炭素エタノールから年間3,000万ガロン（約90キロトン）以上の持続可能燃料を生産し、従来の化石系ジェット燃料と比較してライフサイクル温室効果ガス排出量を大幅に削減することが見込まれています。

「新たな産業を創出するには官民の連携が不可欠であるという長年の信念を堅持してきました。英国運輸省と連携し、英国におけるSAF開発を牽引する主要プロジェクトとしてProject Speedbirdを推進できることを誇りに思います」と、LanzaJetの最高経営責任者Jimmy Samartzisは述べました。「この支援は、LanzaJetがSAF分野のリーディングカンパニーであること、当社のATJ技術、そして経済成長の実現、雇用創出、航空旅行の脱炭素化においてエタノールからSAFへの転換が果たす重要な役割に対する信頼の証です。Project Speedbirdは、英国における国内SAF産業の構築と、地域における機会とイノベーションの創出に不可欠です。ネットゼロ航空への移行を加速させる英運輸省のリーダーシップとビジョンに感謝します。」

本プロジェクトは、2030年までに英国で使用されるジェット燃料の10％を持続可能な供給源とすることを義務付ける英国政府のSAF義務化方針に沿うものです。

ティーズサイドの中心部に位置するLanzaJetプラントは、数百の雇用創出、地域経済の活性化、クリーンエネルギー拠点としての地域地位強化など、地域に多大な利益をもたらします。LanzaJetは、ティーズサイドにプロジェクトを定着させることで、持続可能な燃料のためのより広範なエコシステム構築を支援しています。このエコシステムは、地域の原料供給業者、再生可能エネルギー生産者、貯蔵・流通パートナーを結びつけるものです。これにより、本プロジェクトは英国の広範なネットゼロ戦略と、同国が世界のSAFリーダーとなるという政府の野心を支援しています。

この最新のマイルストーンにより、LanzaJetは技術革新、運営経験、深いパートナーシップを組み合わせ、航空分野の脱炭素化を加速させながら、持続可能な燃料のグローバルなスケールアップを主導し続けています。

LanzaJetについて

LanzaJetは、特許取得済みのエタノールベースのアルコールからジェット燃料（ATJ）技術を持つ、代替燃料技術のリーディングカンパニーです。LanzaJetは、持続可能な航空燃料（SAF）およびその他の代替燃料技術の生産と導入を加速させることで、世界経済の変革に不可欠な基盤を築き、次世代に向けた新たな機会を創出しています。昨年、ランザジェットは米TIME誌の「TIME100 Most Influential Companies（世界で最も影響力のある企業100社）」、S&Pグローバルの「Rising Star Company of the Year（今年の注目急成長企業）」、MITの「15 Climate Tech Companies to Watch in 2024（2024年に注目すべき気候技術企業15社）」、「Platts Global Energy Award（プラッツ・グローバル・エネルギー賞）」の「Rising Star Company of the Year 2024（2024年の注目成長企業）」に選ばれました。詳細については、https://www.lanzajet.com/をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2709678/lanzajet_logo_black_Logo.jpg?p=medium600

お問い合わせ：Meg Whitty、Meg.whitty@lanzajet.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com