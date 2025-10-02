¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤¬¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¡ÖJFBT¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ÀôÆîLP¡×¤Ë¶¨»¿
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¡ÖJFBT¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ÀôÆîLP ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹Âç²ñ¡×¡Ê9/7¡¦ÀôÆî¥í¥ó¥°¥Ñー¥¯¡Ë¤Ë¶¨»¿¤·¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330979&id=bodyimage1¡Û
¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¡¢¶¥µ»Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢º½ÉÍ¤Î¥³ー¥È¤Ë¤Æ¥Îー¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢Å¨¿Ø¤Ë¥Üー¥ë¤òÍî¤È¤»¤ÐÆÀÅÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¡¢3¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¡¢8¥²ー¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ï1¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¡¢ÃË½÷¤¬¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î·Á¼°¤Ç¤·¤¿¡£
Í½Áª¥êー¥°¡¢½ç°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶õÃæ¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¥é¥êー¤ä¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥ìー¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤òÎº¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÃÄ»Ò ¤ß¤¿¤é¤·¡×¡Ö¤â¤ÁÇþÆþ¤ê¹õÅü¤ï¤é¤ÓÌß¡×¡ÖËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤Î³ë¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤È¿å¤è¤¦¤«¤ó¡×¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330979&id=bodyimage2¡Û
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô250Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYouTuber¥°¥ëー¥×¡ÖLazy Lie Crazy¡×¤Î¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È²ñ¾ì¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Û¤«¡¢¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÂç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330979&id=bodyimage3¡Û
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡¡¡§JFBT¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ÀôÆîLP ¥ß¥Ã¥¹¥¯¥À¥Ö¥ë¥¹Âç²ñ
¼ç¡¡ºÅ¡¡¡§ÆüËÜ¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹Ï¢ÌÁ Âçºå»ÙÉô
³«ºÅÆü¡¡¡§2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡¡¡§ÀôÆî¥í¥ó¥°¥Ñー¥¯¡ÊÀôÆî¤ê¤ó¤¯¤¦¸ø±à¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330979&id=bodyimage4¡Û
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©581-0092 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÏ·¸¶7-85-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¡²¼ÎµÌð
ÌÀÆü¹áÌî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asukafoods.co.jp
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡§https://x.com/tw_asukafoods
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛInstagram¡§https://www.instagram.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛFacebook¡§https://www.facebook.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎSNS¡Ö¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌî¡×¤Ç¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤È°ì½ï¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¡È¤ª½Ð¤«¤±¿©¤Ù¡É¤ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤òÏÂ²Û»Ò¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîX¡§https://x.com/Choi_tabe
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîInstagram¡§https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîFacebook¡§https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃæÅè¡¡asukano-release@asukafoods.co.jp
#ÌÀÆü¹áÌî¡¡#¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÀÆü¹áÌî¡¡#¤Á¤ç¤¤¿©¤Ù¡¡#ÏÂ²Û»Ò¡¡#°¦¤µ¤ì¤Æ50Ç¯
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330979&id=bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
