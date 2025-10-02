【株式会社CYLLENGE】【無料ウェビナー開催】弁護士＆セキュリティ専門家が解説する「ランサムウェア対策」～法的対応と技術的対策を実践的に学ぶ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330948&id=bodyimage1】
株式会社CYLLENGE（本社：大阪市北区、代表取締役：津島 裕）は、ランサムウェア被害に備えるための無料オンラインウェビナー「【弁護士登壇】ランサムウェア被害に備える！法的対応と技術的対応の実践対策ウェビナー」を、2025年10月10日（金）より全4回開催いたします。
本ウェビナーでは、弁護士法人北浜法律事務所の弁護士 谷口尚暉氏と、株式会社CYLLENGE セキュリティソリューション課 係長 種田英之が登壇。
サイバー攻撃による被害発生時の「法的対応」と「技術的対応」について、最新の事例を交えながらわかりやすく解説します。
【ウェビナー概要】
■ タイトル：
【弁護士登壇】ランサムウェア被害に備える！法的対応と技術的対応の実践対策ウェビナー
■ 内容：
【第1部】「企業経営を脅かすサイバー攻撃と法的対応の最前線」
講師：弁護士法人北浜法律事務所 弁護士 谷口 尚暉 氏
・サイバー攻撃が企業に与える影響
・インシデント発生時の法的対応とは
・契約条項でのサイバーリスク対策の考え方
【第2部】「ランサムウェア攻撃を防ぐための実践的アプローチ」
講師：株式会社CYLLENGE セキュリティソリューション課 係長 種田 英之
・ランサムウェアの最新動向と脅威の実態
・実際の被害事例と具体的なソリューション
【開催日程】※各回とも14:00～15:00（全4回開催）
第1回：10月10日（金）｜申込締切：10月9日（木）
第2回：10月17日（金）｜申込締切：10月16日（木）
第3回：10月24日（金）｜申込締切：10月23日（木）
第4回：10月31日（金）｜申込締切：10月30日（木）
※全回、内容は同一です。
■ 参加費：無料（要事前申込）
■ 開催形式：オンライン（Zoom）
■ 定員：各回200名（先着順）
▼参加申し込みはこちら（無料）
https://ae.cyllenge.co.jp/l/1086883/2025-09-17/j52ssq
配信元企業：株式会社CYLLENGE
株式会社CYLLENGE（本社：大阪市北区、代表取締役：津島 裕）は、ランサムウェア被害に備えるための無料オンラインウェビナー「【弁護士登壇】ランサムウェア被害に備える！法的対応と技術的対応の実践対策ウェビナー」を、2025年10月10日（金）より全4回開催いたします。
本ウェビナーでは、弁護士法人北浜法律事務所の弁護士 谷口尚暉氏と、株式会社CYLLENGE セキュリティソリューション課 係長 種田英之が登壇。
サイバー攻撃による被害発生時の「法的対応」と「技術的対応」について、最新の事例を交えながらわかりやすく解説します。
【ウェビナー概要】
■ タイトル：
【弁護士登壇】ランサムウェア被害に備える！法的対応と技術的対応の実践対策ウェビナー
■ 内容：
【第1部】「企業経営を脅かすサイバー攻撃と法的対応の最前線」
講師：弁護士法人北浜法律事務所 弁護士 谷口 尚暉 氏
・サイバー攻撃が企業に与える影響
・インシデント発生時の法的対応とは
・契約条項でのサイバーリスク対策の考え方
【第2部】「ランサムウェア攻撃を防ぐための実践的アプローチ」
講師：株式会社CYLLENGE セキュリティソリューション課 係長 種田 英之
・ランサムウェアの最新動向と脅威の実態
・実際の被害事例と具体的なソリューション
【開催日程】※各回とも14:00～15:00（全4回開催）
第1回：10月10日（金）｜申込締切：10月9日（木）
第2回：10月17日（金）｜申込締切：10月16日（木）
第3回：10月24日（金）｜申込締切：10月23日（木）
第4回：10月31日（金）｜申込締切：10月30日（木）
※全回、内容は同一です。
■ 参加費：無料（要事前申込）
■ 開催形式：オンライン（Zoom）
■ 定員：各回200名（先着順）
▼参加申し込みはこちら（無料）
https://ae.cyllenge.co.jp/l/1086883/2025-09-17/j52ssq
配信元企業：株式会社CYLLENGE
プレスリリース詳細へ