オフショア支援船市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月25に「オフショア支援船市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。オフショア支援船に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
オフショア支援船市場の概要
オフショア支援船市場に関する当社の調査レポートによると、オフショア支援船市場規模は 2035 年に約 335億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の オフショア支援船市場規模は約 187億米ドルとなっています。オフショア支援船に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、オフショア支援船市場の成長は、政策主導のオフショア風力発電の建設によるものです。当社のアナリストは、国家リーススケジュールとネットゼロロードマップの主要な傾向を特定し、タービンの設置、O&M、乗組員の移送、乗組員の配置などに直接OSVを必要とする、複数年にわたる投資可能なオフショア風力発電パイプラインを構築しました。
さらに、主要経済国のオフショア風力エネルギー目標は拡大しています。例えば、イギリス政府のオフショア風力ネットゼロ投資ロードマップは、2030年末までに50GWを目標としており、これは、特殊な支援船を必要とする数千基のタービン基礎とアレイケーブル工事の需要を促進すると見込まれています。さらに、米国では、2024ー2025年の間にのBOEMリースラウンドは、個々のラウンドで6.0GW以上から13GWの容量をカバーしています。このように、このような政府プログラムは船舶需要と関連しています。
オフショア支援船に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/offshore-support-vessels-market/108091
オフショア支援船に関する市場調査では、成熟海域における大規模な廃止プロジェクトにより市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、廃止費用と規制執行の融合により、曳航、重量物吊り上げ、ROV支援、海中切断と吊り上げなどにおいて、オフショア支援船（OSV）にとって魅力的な作業負荷が生み出される見込みです。
2025年には、イギリスのNSTA（国家船舶管理局）が「廃止費用と実績の最新情報」を発表し、事業者は2024年に廃止作業に20億ユーロ以上を費やすことを義務付け、2032年末までにその支出額は250億ユーロを超えると予測しています。さらに、その効果として、OSVや特殊潜航船に適した重海洋作業の規制されたパイプラインが形成され、活用と改修活動を支援することになります。
しかし、OSV船隊の供給と部品に関するサプライチェーンのボトルネックにより、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。例えば、主要部品の入手性に関する課題は市場の拡大に影響を与えています。さらに、当社のアナリストは、造船所の生産スケジュールの遅延が市場の軌道を悪化させていることを特定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330942&id=bodyimage1】
オフショア支援船市場セグメンテーションの傾向分析
