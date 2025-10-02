米コメディの殿堂「The Comedy Store」で初の“英語漫才”に挑戦! 銀シャリ単独ライブ「純米大銀醸」LA公演開催決定!

吉本興業株式会社

この度、結成20周年を迎え、第60回上方漫才大賞を受賞した漫才コンビ・銀シャリが、11月2日(日)に自身初となる海外公演をアメリカ・ロサンゼルスで開催することが決定しました。会場は、数々のスターを輩出してきたコメディの殿堂「The Comedy Store」のメインルームです。

本公演は、単独ライブとトークライブの二部構成。単独ライブでは、在米日本人や現地のファンに向けて、銀シャリの代名詞である漫才を披露するほか、ラスト1本のネタは銀シャリ初の「英語漫才」に挑戦。記念すべき20周年イヤーの集大成として、世界に通用する笑いを届けます。また、夜の部として開催されるトークライブには、銀シャリと親交の深いウーマンラッシュアワー・村本大輔、そしてハリウッドでの活躍も目覚ましいゆりやんレトリィバァのゲスト出演が決定。豪華メンバーと共に、ロサンゼルスの夜を盛り上げます。

本ツアーは、5月の静岡公演を皮切りに全国を巡るオール新ネタのスペシャルライブで、大阪・なんばグランド花月でファイナルを迎えます。東京・大阪公演は2会場での開催となり、千穐楽ではオンライン配信を予定しています。

結成20周年を迎えた銀シャリが、史上最大規模の単独ライブで、炊き立ての「しゃべくり漫才」を国内外にお届けします。

本人コメント

＜鰻和弘／左＞

この度初のアメリカで漫才させていただきます!英語での漫才もあります!今まで外国には1人旅で行ってきましたが、簡単な単語とほぼジェスチャーで乗り切ってきました。今回はそうはいきません。

たまたま青い衣装もアメリカ国旗カラー。今回はパスポートなくさぬよう、リュックにガチガチに貼り付けときます。

＜橋本直／右＞

まさかアメリカで漫才、あ、MANZAIをする日が来るとは!

結成20周年で感無量です!

ドキドキワクワクです! 銀シャリが米国で!

公演やり終えたあと銀シャリロスになってもらえるくらい頑張ります!!

公演概要

【公演名】銀シャリ単独ライブ20周年記念ツアー「純米大銀醸」【LA公演】

【出演者】銀シャリ

※トークライブゲスト ウーマンラッシュアワー・村本大輔 ゆりやんレトリィバァ

【会場】The Comedy Store ーThe Main Room

8433 Sunset Blvd, West Hollywood, CA 90069 アメリカ合衆国

※ドリンク代が別途発生します(ツードリンク制) 20歳未満の方はご入場いただけません

【日時】 11月2日(日) ※ロサンゼルス現地時間

●単独ライブ 開場16:00/開演17:00

チケット 前売40ドル 当日50ドル VIP席60ドル

https://www.showclix.com/event/ginshari-live

●トークライブ 開場19:30/開演20:30

※ゲスト 村本大輔 ゆりやんレトリィバァ

チケット 前売30ドル 当日40ドル VIP席50ドル

https://www.showclix.com/event/ginshari-talkshow

銀シャリ単独ライブツアー「純米大銀醸」概要

▼公演スケジュール

【静岡】

日時:5月3日(土祝)開場16:30/開演17:30 会場:しずぎんホール ユーフ

【新潟】

日時:5月10日(土)開場16:30/開演17:30 会場:新潟市民プラザ

【北海道】

日時:6月28日(土)開場16:30/開演17:30 会場:共済ホール

【大阪１.】

日時:7月6日(日)開場16:30/開演17:30 会場:大阪国際交流センター 大ホール

【東京１.】

日時:7月21日(月・祝)開場16:30/開演17:30 会場:有楽町よみうりホール

【宮城】

日時:8月9日(土)開場16:30/開演17:30 会場:電力ホール

【愛知】

日時:8月15日(金)開場18:00/開演19:00 会場: Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

【兵庫】

日時:8月31日(日)開場16:30/開演17:30 会場:神戸新聞松方ホール

【徳島】

日時:9月20日(土)開場12:30/開演13:30 会場:あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

主催:吉本興業株式会社、公益財団法人徳島県文化振興財団

【広島】※追加公演１.

日時:9月21日(日)開場12:00/開演13:00 会場:広島国際会議場フェニックスホール

主催:中国放送

【アメリカ・ロサンゼルス】 ※追加公演２.

日時:11月2日(日) 単独ライブ:開場16:00/開演17:00

トークライブ:開場19:30/開演20:30 ゲスト:ウーマンラッシュアワー・村本大輔 ゆりやんレトリィバァ

会場:The Comedy Store ーThe Main Room 8433 Sunset Blvd, West Hollywood, CA 90069 アメリカ合衆国

【石川】

日時:11月22日(土)開場16:30/開演17:30 会場:石川県文教会館

主催:吉本興業株式会社、テレビ金沢

【福岡】

日時:11月30日(日)開場16:30/開演17:30 会場:SAWARAPIA（旧:ももちパレス)大ホール

【東京２.】

日時:12月6日(土)開場16:30/開演17:30 会場:有楽町よみうりホール

【大阪２. 千穐楽】

日時:12月26日(金)開場19:00/開演19:30 会場:なんばグランド花月 ※配信あり

※追加残り1公演については近日発表予定

▼銀シャリツアー公式HP:https://live.yoshimoto.co.jp/live/live-17330/