【大決算】送料無料キャンペーン開催！段ボール通販のアースダンボール

段ボール通販のアースダンボール（本社：埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17、代表取締役：奥田敏光）は、自社ECサイトでのご注文を対象に「送料無料キャンペーン」を実施します。


当社は通常、送料を実費でご負担いただく代わりに、商品価格をギリギリまで抑える方針で運営しています。本キャンペーンでは、その“実費送料”分がまるごとお得に。送料無料キャンペーンは3年以上ぶりの開催です。この機会に、ぜひお得にお買いお求めください。



アースダンボール自社ECサイト


https://www.bestcarton.com/



送料無料キャンペーン詳細ページ


https://www.bestcarton.com/campaign/



開催期間


2025年10月1日(水)00:00 ～ 2025年10月31日(金)23:59



適用条件


送料+梱包費、手数料を除く商品計1,000円(税込)以上のご注文


※カートで自動的に割引が適用されます。表示された金額が最終的なお支払い金額となりますので、ご確認の上ご注文手続きへお進みください。


※ダンボール割引クーポン（ポイント交換で取得）は併用可能です。



キャンペーン対象外


・メーカー直送品


・オーダーメイド商品


・商品IDが「X000」から始まる商品（商品名が「お客様のご希望どおりの箱」「お客様のご希望どおりの板」の商品）


・ダンボール割引クーポン（ポイント交換で取得）以外の割引の併用


・「送料＋梱包費」が「別途お問い合わせ」と表示されるご注文（お届けサイズが220サイズ以上、沖縄・その他離島へお届けの場合など）



※商品情報は各商品の詳細ページをご確認ください。



■創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献


株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。


SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価され、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）


株式会社アースダンボールでは、今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。




