地元キャラ「ヤーヤにゃん」と共演！代表自ら紹介する「尾鷲 鯛のど旨い漬けセット」【国産100％ 健幸ディナー】
国産食材100％を使用し、ご当地ブランド食材を取り入れた献立を豊富に展開。簡単・美味しい・健康的な冷凍ミールキット「健幸ディナー」や「美食弁当」を全国宅配している「わんまいる」（運営：株式会社ファミリーネットワークシステムズ、本社：大阪市北区、代表取締役社長：堀田 茂、以下わんまいる）は、三重県尾鷲のキャラクター「ヤーヤにゃん」とコラボレーション。尾鷲食材を活用したメニューを、10月2日（木）18時30分よりYouTube公式チャンネルにて紹介いたします。
わんまいる代表自らが実食しながら国産食材100％にこだわった「美食弁当」「健幸ディナー」を紹介するYouTube企画を7月より毎週配信しています。今回の第7弾では、各地の魅力発信を目的に、メイン食材にゆかりのあるご当地キャラクターと共演。三重県尾鷲の鯛を使った「尾鷲 鯛のど旨い漬けセット」を、尾鷲市キャラクター「ヤーヤにゃん」の被り物姿でお届けします。
「ヤーヤにゃん」は、尾鷲市社会福祉協議会のマスコットキャラクターで、尾鷲市の観光大使です。市民の幸福を招く、「招き猫」をイメージし、ハチマキには、尾鷲市の「市の魚」に指定されたブリが表現されています。
配信はこちら：
https://www.youtube.com/shorts/l28FsD9Hd_Y
※10月2日（木） 18時30分より公開
◆鯛のど旨い漬け◆
太平洋熊野灘に面したリアス式海岸の特徴を生かし、古くから伊勢神宮参拝客向けに養殖が盛んな三重県尾鷲産を使用。1930年（昭和5年）三重県尾鷲市にてマグロの卸売り、海産物加工販売を行い、尾鷲漁港と那智勝浦漁港から鮮度の高いマグロを1本もので買い付け、近年では加工品に注力されています。「極上まぐろの角煮」は日本航空（ＪＡＬ）のファーストクラスでも採用実績があり、味・品質に定評ある尾鷲金盛丸（四代目当主：村瀬晃健）が製造。今回は、尾鷲産の養殖真鯛を、醤油とほんのりわさびで調合した特製タレで漬けています。白身魚なので淡白ですが、ほどよい山葵の風味がしてさっぱりとしています。流水解凍ですぐに解凍できるので、便利です。
◆商品詳細◆
商品・・冷凍ミールキット「健幸ディナー」 定期セット
内容・・1食（主菜1品・副菜2品）×5食
価格・・6,280円（税込） 送料別
◆冷凍ミールキット 健幸ディナー◆
国産食材100％使用。合成保存料不使用。一品一品を個食パックで湯せんや流水といった簡単調理が魅力。料理研究家 近藤一樹氏に調理指導頂き、専属の管理栄養士により1食（主菜1品、副菜2品）当たり400Kcal、塩分3.5g以下で栄養バランスを考え、和・洋・中とバラエティにとんだメニュー構成となっています。メニューは週替わりで変更しています。
◆「わんまいる」について◆
「わんまいる」では、"日本の食材を食べること"を推奨し、旬菜旬消・自給率の向上を経営理念としています。主に国産食材を使用し、簡単に作ることができて美味しい献立、その上健康的な食事の提供ができるよう商品開発に取り組んでいます。また、出産・育児、親の介護、働く主婦などで、買い物に行ったり・料理を作る時間の無い方へ、湯せんやレンジアップするだけで食べられる時短に最適な冷凍惣菜・おかずセットを開発しています。
・わんまいるは、株式会社ファミリーネットワークシステムズの登録商標です。
・その他、本書に記載されている会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。
◆会社概要◆
会社名 ：株式会社ファミリーネットワークシステムズ
設立 ：1993年9月
代表者 ：堀田 茂
資本金 ：9,500万円
所在地 ：（本社）大阪市北区太融寺町8-8
事業内容 ：冷凍ミールキット、冷凍惣菜（和食・洋食・中華）の開発
カタログ宅配事業・ネット通販事業
スーパー・百貨店・通販会社への卸事業・海外への輸出
社食サービス
展開ブランド：わんまいる ・ BonQuish（ボンキッシュ）
運営サイト ： https://www.onemile.jp/
公式Facebook ： https://www.facebook.com/onemileofficial/
公式Instagram： https://www.instagram.com/onemileofficial/
