「ダイナミックロボ70′sデザイン大鑑 マジンガーシリーズ編 豪放雷落」 2025年10月2日（木）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、栄光のマジンガーシリーズ三部作のデザインを網羅した究極のデザイン大鑑「ダイナミックロボ70'sデザイン大鑑 マジンガーシリーズ編 豪放雷落」を2025年10月２日（木）より全国書店にて発売いたします。
栄光のマジンガーシリーズ三部作のデザインを網羅!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage1】
作品発表から半世紀を経た今もなお色褪せることのない、ロボットアニメの金字塔『マジンガーＺ』『グレートマジンガー』『UFOロボ グレンダイザー』。この三部作に登場する味方・敵キャラクターのデザインを網羅した、究極のデザイン大鑑を刊行いたします。ダイナミックプロのクリエイター陣による原案ラフデザインに加え、東映アニメ版の設定画を可能な限り収録。
まさに決定版・愛蔵版と呼ぶにふさわしい一冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage4】
【商品情報】
ダイナミックロボ70'sデザイン大鑑 マジンガーシリーズ編 豪放雷落
●発売日：2025年10月２日（木）発売
●定価：6,050円（本体5,500円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3971-0
●判型：A4判
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）永井豪／ダイナミック企画
（C）ダイナミック企画・東映アニメーション
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
栄光のマジンガーシリーズ三部作のデザインを網羅!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage1】
作品発表から半世紀を経た今もなお色褪せることのない、ロボットアニメの金字塔『マジンガーＺ』『グレートマジンガー』『UFOロボ グレンダイザー』。この三部作に登場する味方・敵キャラクターのデザインを網羅した、究極のデザイン大鑑を刊行いたします。ダイナミックプロのクリエイター陣による原案ラフデザインに加え、東映アニメ版の設定画を可能な限り収録。
まさに決定版・愛蔵版と呼ぶにふさわしい一冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage4】
【商品情報】
ダイナミックロボ70'sデザイン大鑑 マジンガーシリーズ編 豪放雷落
●発売日：2025年10月２日（木）発売
●定価：6,050円（本体5,500円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3971-0
●判型：A4判
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）永井豪／ダイナミック企画
（C）ダイナミック企画・東映アニメーション
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330745&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ