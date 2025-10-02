新製品 DP Zen5 EPYC 9005,8*SAS/SATA可脱着ベイ,シングル/冗長化電源搭載 マルチGPU対応サーバー「Salva 5908DA」「Salva 5908DAR」シリーズのご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、Zen5 EPYC 9005 CPU 2基と、1600W（@200Vac）/1200W（@100Vac） シングル電源 まだは 1600W（@200Vac）/1000W（@100Vac） CRPS （1+1） 冗長化電源を搭載し、8基の3.5/2.5インチ共用12G SAS/SATA リムーバブルベイが利用可能で、複数のG5 PCIe（X16）バス シングル/デュアル/トリプル スロットGPUの接続が可能な、タワー型サーバー「Salva 5908DA」 および 「Salva 5908DAR」シリーズ の販売を、2025年10月より開始いたします。
◆AMD EPYC 9005 CPU◆
LGA6096ソケット（ソケットSP5） AMD EPYC 9005 CPU 2基が搭載可能なシステムで、8基の3.5/2.5インチ12G SAS/SATAドライブをサポートしたリムーバブルベイと、2基の2.5インチ内蔵固定ベイを装備しています。
AMDターボコア技術（AMD Turbo Core-Technology）、AMD Precision Boost 2技術、AMD Infinity Guard Security技術、FMA3、AVX512拡張命令セットなどの最新技術をサポートし、AMD同時マルチスレッド技術（AMD Simultaneous Multi-Threading: AMD SMT）により、最大320コア640スレッドの64bit並列演算処理に対応します。（1）
AMD 3D V-Cache搭載のCPUでは最大1024MBのL3キャッシュメモリーをサポートし、CPU直結のDDR5 DIMMソケット24本には最大6400MT/sの3TB ECC RDIMM または6TB 3DS RDIMMが実装できます。
システム拡張機能としてG5 PCIe（X16）バス4本、G5 PCIe（X8） MCIOコネクター2基、G4 PCIe（X4） M.2ソケット1基が直接CPUに接続されます。
◆sIOD SoC◆
メモリーコントローラー、I/Oコントローラ、USB3.0コントローラなどから構成されるsIOD（Server I/O Die）が、Zen5 CPUコアを集積したCCD（CPU Complex Die）と共に、SoC（System-On-Chip）としてCPUに内蔵されています。
◆ストレージ機能◆
オンボードの12チャンネル6G SATAポート またはRAIDコントローラの利用が可能で、8基のリムーバブルベイは3.5”ドライブと2.5“ドライブ共用です。12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラの使用により、SASドライブの使用、RAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、RAID構成ディスクのホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が可能になります。
◆グラフィックス・GPU機能◆
Aspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートは、64MBのDDR4 VRAMを装備しています。
VRコンテンツ開発、製品設計デザイン、AI・DLプラットフォームとしての運用も可能で、長さが330mmまで、TBP≦450WのGPUが搭載できます。（2）
◆ネットワーク機能◆
Broadcom BCM57416コントローラを使用したデュアル10GbE LANポートは、IEEE802.3an規格に準拠し、VM密度（Virtual machine density）を向上するTruFlowオフロードエンジンを内蔵しています。
NCSI、PXE、SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE、SDN、NFVをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 8.0u3/9.0, CITRIX XenServer 8.4で優れたパフォーマンスを発揮します。
◆IPMI2.0をサポート◆
Aspeed AST2600を使用したIPMI2.0準拠のシステム・マネージメント機能は、専用LANポートを装備し、WEBブラウザを使用してOSに関係なくシステムの遠隔操作を可能にします。
