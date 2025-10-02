新製品 UP Zen5 EPYC 9005,8*SAS/SATA可脱着ベイ,シングル/冗長化電源搭載 マルチGPU対応サーバー「Salva 5908SA」「Salva 5908SB」シリーズのご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330645&id=bodyimage1】
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、Zen5 EPYC 9005 CPU 1基と、1000Wシングル電源 まだは 1600W（@200Vac）/1000W（@100Vac） CRPS （1+1） 冗長化電源を搭載し、8基の3.5/2.5インチ共用12G SAS/SATA リムーバブルベイが利用可能で、複数のG5 PCIe（X16）バス シングル/デュアル/トリプル スロットGPUの接続が可能な、タワー型サーバー「Salva 5908SA」 および 「Salva 5908SB」シリーズ の販売を、2025年10月より開始いたします。
◆AMD EPYC 9005 CPU◆
LGA6096ソケット（ソケットSP5） AMD EPYC 9005 CPU 1基が搭載可能なシステムで、8基の3.5/2.5インチ12G SAS/SATAドライブをサポートしたリムーバブルベイと、2基の2.5インチ内蔵固定ベイを装備しています。
AMDターボコア技術（AMD Turbo Core-Technology）、AMD Precision Boost 2技術、AMD Infinity Guard Security技術、FMA3、AVX512拡張命令セットなどの最新技術をサポートし、AMD同時マルチスレッド技術（AMD Simultaneous Multi-Threading: AMD SMT）により、最大160コア320スレッドの64bit並列演算処理に対応し、AMD 3D V-Cache搭載のCPUでは最大512MBのL3キャッシュメモリーをサポートします。（1）
SA/SARモデルでは、DDR5 DIMMソケット8本に最大6400MT/sの1TB ECC RDIMM または4TB 3DS RDIMMが実装できます。システム拡張機能としてG5 PCIe/CXL2.0（X16）バス2本、G5 PCIe（X16）バス2本、G5 PCIe/CXL2.0（X8）バス2本、G5 PCIe（X8） MCIOコネクター4基、G5 PCIe（X4） M.2ソケット2基がCPUに直接接続されます。
SB/SBRモデルでは、DDR5 DIMMソケット24本に最大6400MT/sの3TB ECC RDIMM または6TB 3DS RDIMMが実装できます。システム拡張機能としてG5 PCIe（X16）バス4本、G5 PCIe（X8） MCIOコネクター2基、G4 PCIe（X4） M.2ソケット1基がCPUに直接接続されます。
◆sIOD SoC◆
メモリーコントローラー、I/Oコントローラ、USB3.0コントローラなどから構成されるsIOD（Server I/O Die）が、Zen5 CPUコアを集積したCCD（CPU Complex Die）と共に、SoC（System-On-Chip）としてCPUに内蔵されています。
◆ストレージ機能◆
オンボードの8チャンネル6G SATAポート またはRAIDコントローラの利用が可能で、8基のリムーバブルベイは3.5”ドライブと2.5“ドライブ共用です。12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラの使用により、SASドライブの使用、RAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、RAID構成ディスクのホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が可能になります。
◆グラフィックス・GPU機能◆
SA/SARモデルでは、Aspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートは、512MBのDDR4 VRAMを装備しています。VRコンテンツ開発、製品設計デザイン、AI・DLプラットフォームとしての運用も可能で、長さが330mmまで、TBP≦450WのGPUが搭載できます。（2）
SB/SBRモデルでは、Aspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートは、64MBのDDR4 VRAMを装備しています。VRコンテンツ開発、製品設計デザインとしての運用も可能で、長さが167mmまでのグラフィックスボードが搭載できます。（2）
◆ネットワーク機能◆
SA/SARモデルでは、Intel X710-AT2コントローラを使用したデュアル10GbE LANポートは、IEEE802.3az規格に準拠し、仮想マシンデバイスキュー（VMDq）、シングルルートI/O仮想化（SR-IOV）機能を備え、Geneve、VXLAN、NVGREなどのネットワーク仮想化オフロードをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 7.0 U3i/8.0, CITRIX Hypervisor 8.2.1で優れたパフォーマンスを発揮します。Intel i210-ATコントローラによるGbE LANポートは、低消費電力の802.3azプロトコールに準拠し、Wake-On-LAN機能やリモート・ブートを可能にするPXE機能をサポートしています。
