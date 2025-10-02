新製品 UP Zen5 EPYC 9005,12*リムーバブルベイ,SAS/SATA/NVMe RAID,CRPS 冗長化電源搭載 タワー型サーバー「Salva 5912SAR」シリーズのご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、Zen5 EPYC 9005 CPU 1基を搭載し、12基の3.5/2.5インチ共用12G SAS/SATA および G4 PCIe（X4） NVMeリムーバブルベイ、2基の 2.5インチ 6G SATAベイを装備し、G5 PCIe（X16）バス シングル/デュアル スロットGPUの接続が可能なタワー型サーバー「Salva 5912SAR」シリーズ の販売を2025年10月より開始いたします。
◆AMD EPYC 9005 CPU◆
LGA6096ソケット（ソケットSP5） AMD EPYC 9005 CPUが搭載可能で、12基の3.5/2.5インチドライブ共用12G SAS/SATA/G4 NVMeドライブをサポートしたリムーバブルベイを装備し、ラックマウント仕様へのコンバートが可能なフルタワーシステムです。
AMDターボコア技術（AMD Turbo Core-Technology）、AMD Precision Boost 2技術、AMD Infinity Guard Security技術、FMA3、AVX512拡張命令セットなどの最新技術をサポートし、AMD同時マルチスレッド技術（AMD Simultaneous Multi-Threading: AMD SMT）により、最大160コア320スレッドの64bit並列演算処理に対応します。（1）
AMD 3D V-Cache搭載のCPUでは最大512MBのL3キャッシュメモリーをサポートし、CPU直結のDDR5 DIMMソケットには、最大6400MT/sの1TB ECC RDIMM または4TB 3DS RDIMMが実装できます。
システム拡張機能としてG5 PCIe/CXL2.0（X16）バス4本、G5 PCIe（X16）バス3本、G5 PCIe（X8）バス1本、G5 PCIe（X8） MCIOコネクター4基、G5 PCIe（X4） M.2ソケット2基がCPUに直接接続されます。
◆sIOD SoC◆
メモリーコントローラー、I/Oコントローラ、USB3.0コントローラなどから構成されるsIOD（Server I/O Die）が、Zen5 CPUコアを集積したCCD（CPU Complex Die）と共に、SoC（System-On-Chip）としてCPUに内蔵されています。
◆ストレージ機能◆
T2モデルでは12台の12G SAS/SATAドライブが、T2N4モデルでは8台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe NVMeドライブが、T2N8モデルでは4台の12G SAS/SATAドライブと8台のG4 PCIe NVMeドライブが、T2N12モデルでは12台のG4 PCIe NVMeドライブが使用できます。
SATAドライブは、12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラによるRAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護が、NVMeドライブはハードウェアRAIDコントローラ または NVIDIA GPUを使用するGRAID SupremeRAID SR-1001/1000によるRAID 0,1,5,6,10のデータ保護が可能です。（2）
◆グラフィックス機能/GPU対応◆
Aspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートは、512MBのDDR4 VRAMを装備しています。
VRコンテンツ開発、製品設計デザイン、AI・DLプラットフォームとしての運用も可能で、長さが340mmまで、TBP≦450WのGPUが複数搭載できます。（3）
◆ネットワーク機能◆
Broadcom BCM57416コントローラを使用したデュアル10GbE LANポートは、IEEE802.3an規格に準拠し、VM密度（Virtual machine density）を向上するTruFlowオフロードエンジンを内蔵しています。
NCSI、PXE、SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE、SDN、NFVをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 7.0 U3i/8.0, CITRIX Hypervisor 8.2.1で優れたパフォーマンスを発揮します。
◆IPMI2.0をサポート◆
Aspeed AST2600を使用したIPMI2.0準拠のシステム・マネージメント機能は、専用LANポートを装備し、WEBブラウザを使用してOSに関係なくシステムの遠隔操作を可能にします。
