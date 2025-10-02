ラザード、欧州金融機関グループのマネージングディレクター兼保険部門責任者にシリル・コットを任命

ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ラザード（NYSE: LAZ）は、欧州金融機関グループ（FIG）のマネージングディレクター兼保険部門責任者にシリル・コットを任命したと発表しました。同氏はロンドンを拠点とし、欧州全域において金融サービス部門カバレッジの共同責任者であるニック・ミラーおよびコルソ・バヴァニョリと連携して活動します。

シリルは、エバーコアからラザードに加わります。エバーコアでは欧州金融機関グループにおいてパートナー兼シニアマネージングディレクターを務めていました。キャリアを通じて、欧州および世界各地で、幅広い保険会社やその他の金融サービス企業に対し、合併・買収、資金調達、戦略的イニシアチブ に関する助言を主に行ってきました。

「シリルは、保険およびより広範な金融機関分野において、卓越した知識と経験の深さをもたらしてくれます」と、ラザード欧州投資銀行部門共同責任者のサイラス・カパディアは述べました。「彼は複雑なクロスボーダー取引における実績とリーダーシップで広く評価されており、彼の加入により、急速に変化するグローバル金融環境において、クライアントが適切な機会を捉え、柔軟に対応するための支援能力がさらに強化されます」

「欧州FIGチームにシリルを迎えることを大変うれしく思います」と、ラザード欧州投資銀行部門共同責任者のジャン＝ルイ・ジロドルは述べました。「彼の確かな専門知識と、幅広いグローバルクライアントとの信頼関係は、保険分野を含む金融サービス全体にわたって、当社が思慮深く創造的なソリューションを提供する能力を一層高めるでしょう。」

「ラザードに加わり、独立した戦略的助言を提供するラザードの高い評価に貢献できることを嬉しく思います」とシリル・コットは述べました。「地域、業界、プロダクトを横断する新たな同僚たちと協力し、急速に変化する今日の金融環境において、クライアントが戦略的目標を実現できるよう支援できることを楽しみにしています。」

20年以上の経験を持つシリルは、合併・買収、事業売却、公開市場取引、資金調達、戦略的提携など、世界中の保険会社や金融機関を対象とした数々の重要な取引において助言を行ってきました。実績としては、アリアンツ、ブラックロック、T&Dホールディングスによるドイツの生命保険会社ヴィリディウムの買収、AthoraによるIrish Life事業の売却、メットライフによる英国年金リスク移転事業の売却などで主導的な役割を果たしています。また、アクサによるアジアおよびラテンアメリカにおけるHSBCの保険事業の買収にも携わりました。

2016年にエバーコアに入社する前は、ロンドンおよびパリにおいて、シティグループのEMEA金融機関グループ、マッコーリー、フォックス・ピット・ケルトン、EYで上級職を歴任しました。フランス・リールのEDHECビジネススクールで経営学修士号を取得しています。

ラザードについて

1848年に設立されたラザードは、北米、南米、欧州、中東、アジア、オーストラリアで事業を展開する世界屈指の財務アドバイザリーおよび資産運用会社です。ラザードは、機関投資家、企業、政府、パートナーシップ、ファミリーオフィス、富裕層個人に対し、合併・買収、資本市場および資本ソリューション、再編・負債管理、地政学、その他の戦略的課題に関する助言ならびに資産運用・投資ソリューションを提供しています。ラザードはニューヨーク証券取引所にLazard, Inc.（ティッカーシンボル：LAZ）として上場しています。詳細は Lazard.com をご覧いただき、LinkedInでLazard をフォローしてください。

