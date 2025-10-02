安心安全の爆速言語Rust入門！ C/C++に代わる開発者が学ぶべき必須言語Rustを解説！ 入門、実践、発展の3部構成で、Rustのプログラミングを学ぶことができます。
株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2025年10月3日、新刊『実践 Rust プログラミング入門 第2版』を発刊します。
Google、Amazon、Microsoftが安全性のために導入した期待の言語Rust。
第2版では、Rustの基本的な文法の解説を充実させ、バックエンド開発のRustの人気の高まりをうけて非同期処理関数機能の拡充など、さらにわかりやすく解説して改訂。
■Rustを選ぶ3つの理由
●安全性・信頼性…安全を考慮した仕様
●速度・パフォーマンス…安全なのにスピードが速い、理想の言語
●生産性・エコシステム…周辺ツールも充実、使いやすい
■目次
Part1 入門
Chapter1 プログラミング言語 Rust
Chapter2 環境構築
Chapter3 Rustの基本
Part2 実践
Chapter4 プログラムを作成する
Chapter5 Webアプリケーションの開発
Chapter6 WebAssembly
Chapter7 UI
Chapter8 組み込みシステム
Chapter9 開発ツール
Chapter10 プロダクトをリリースする
Part3 発展
Chapter11 いろいろなRustの発展的Tips
■書籍概要
書名 実践 Rust プログラミング入門 第2版
著者 初田直也／山口聖弘／吉川哲史／豊田優貴／松本健太郎
定価 3960円（税込）
発売日 2025年10月3日
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798074926
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18252696/
秀和システム新社 https://www.shuwasystem.co.jp/book/9784798074924.html
※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます