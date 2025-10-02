安心安全の爆速言語Rust入門！ C/C++に代わる開発者が学ぶべき必須言語Rustを解説！ 入門、実践、発展の3部構成で、Rustのプログラミングを学ぶことができます。

写真拡大 (全2枚)

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役　津島憲豪）は、2025年10月3日、新刊『実践 Rust プログラミング入門 第2版』を発刊します。



Google、Amazon、Microsoftが安全性のために導入した期待の言語Rust。


第2版では、Rustの基本的な文法の解説を充実させ、バックエンド開発のRustの人気の高まりをうけて非同期処理関数機能の拡充など、さらにわかりやすく解説して改訂。




■Rustを選ぶ3つの理由


●安全性・信頼性…安全を考慮した仕様


●速度・パフォーマンス…安全なのにスピードが速い、理想の言語


●生産性・エコシステム…周辺ツールも充実、使いやすい



■目次

Part1 入門


　Chapter1 プログラミング言語 Rust


　Chapter2 環境構築


　Chapter3 Rustの基本


Part2 実践


　Chapter4 プログラムを作成する


　Chapter5 Webアプリケーションの開発


　Chapter6 WebAssembly


　Chapter7 UI


　Chapter8 組み込みシステム


　Chapter9 開発ツール


　Chapter10 プロダクトをリリースする


Part3 発展


　Chapter11 いろいろなRustの発展的Tips



■書籍概要


書名　実践 Rust プログラミング入門 第2版


著者　初田直也／山口聖弘／吉川哲史／豊田優貴／松本健太郎


定価　3960円（税込）


発売日　2025年10月3日


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4798074926


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18252696/


秀和システム新社　https://www.shuwasystem.co.jp/book/9784798074924.html


※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます