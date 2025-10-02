舞台は架空の富山県高岡市。同市出身の加納梨衣が描く青春奇譚。　新連載『スノードームタウン』、モーニング44号よりスタート！

株式会社講談社

10年間雪が降り続く北陸の街で、高校生の男女コンビが小説で賞を獲って上京しようと夢を抱くが…現実には彼らの前に大きな「壁」が立ちはだかり…。



『スローモーションをもう一度』（小学館）や『カノジョは今日もかたづかない』（祥伝社）など、男性向け女性向けを問わず、作品を描いてきた加納梨衣氏が、「モーニング」初連載に挑みます。タイトルは『スノードームタウン』。氏の故郷である富山県高岡市を舞台にしたジュブナイルは、本日10月2日(木)発売の「モーニング」44号より連載開始、第1話は巻頭カラーを飾ります。

あらすじ

北陸・富山に暮らす、高校生の「あこ」と「多古（たこ）」。二人の夢は、合作の小説で賞を獲り、上京すること。それは頑張れば手が届くもののはずが、二人の前には高すぎる壁がそびえていた。二人が住む街では、この10年ずっと雪が降り続き、街から外へは出られない状況に。そんな雪に「囚われた」街で、二人は夢見るだけしかできないのか…。息苦しくも瑞々しい青春奇譚、開幕！

第1話では、あこと多古、二人のもどかしいくらいのやりとりが展開されます。

高岡市出身の作者だからこそ表現できる、高校生たちの方言にもご注目を！





作者プロフィール

加納梨衣（かのう・りえ）

富山県出身。2008年『星の国』でアフタヌーン四季賞受賞。代表作に『スローモーションをもう一度』『機動戦士ガンダム バンディエラ』（以上小学館）、『カノジョは今日もかたづかない』（祥伝社）など。

■加納梨衣氏からのコメント

久しぶりの週刊連載で緊張しております。よろしくお願いします！

▶加納梨衣氏 X（旧Twitter）アカウント：@kanoukanouk(https://x.com/kanoukanouk)

『スノードームタウン』は、「モーニング」のほか、アプリ「Dモーニング」、WEBコミックサイト「コミックDAYS」でも読むことができます。また、作品公式アカウント（@snow_dometown(https://x.com/snow_dometown)）では、『スノードームタウン』の最新情報を発信中です。こちらもご注目ください。

【第1話URL（コミックDAYS内）】

https://comic-days.com/episode/2551460909645599314

【モーニング公式サイト】

モーニング公式サイト - 講談社の青年漫画誌(https://morning.kodansha.co.jp/)