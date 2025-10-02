日本オーガニック化粧品市場規模 2035：成長・トレンド・消費者動向に関する主要インサイト
KD Market Insightsは、市場調査レポート『日本オーガニック化粧品市場の将来トレンドと機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者がより的確なビジネス判断を行うための参考となります。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次・二次の調査手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、Go-to-Market（GTM）戦略の把握を行いました。
調査レポートによると、日本のオーガニック化粧品市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%を記録し、2035年末までに4,190億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年には市場規模が248億米ドルの収益と評価されました。
日本オーガニック化粧品市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカー、将来展望
市場概要
近年、日本のオーガニック化粧品市場は急速に拡大しており、消費者が美容習慣の中で健康、ウェルネス、サステナビリティを重視するようになっています。オーガニック化粧品とは、合成化学物質、パラベン、硫酸塩、人工香料を使用せず、天然由来かつ有機認証を受けた成分で製造された製品を指します。高品質なパーソナルケア基準で知られる日本では、オーガニックスキンケア、ヘアケア、メイクアップの需要が高まり、「クリーンで環境に配慮した美容」への移行が進んでいます。
特に都市部の若い世代や女性を中心に、オーガニック化粧品は「安全性」「肌への優しさ」「環境意識」を理由に支持されています。さらに、可処分所得の増加、男性の美容意識の高まり、国際的なサステナブルビューティートレンドも市場成長を後押ししています。
市場規模とシェア
日本はアジアにおける最大級の美容・パーソナルケア市場を持ち、その中でオーガニック化粧品のシェアが拡大しています。スキンケア製品（保湿剤、美容液、洗顔料、日焼け止め）が最大のシェアを占めており、日本文化に根付いた「透明感のある健やかな肌」へのこだわりが背景にあります。次いで、オーガニックシャンプーやコンディショナーなどのヘアケア、ナチュラルメイクアップが普及しています。
国内ブランドは緑茶、米ぬか、椿油などの伝統的な和の植物成分と有機認証を組み合わせた製品開発で重要な役割を担っています。同時に、海外のオーガニックビューティーブランドも小売店や専門店、Eコマースを通じて日本市場での存在感を拡大しています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/700
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331001&id=bodyimage1】
成長要因
健康・環境意識の高まりによるクリーンラベル志向
「シンプル」「ピュア」を重視する日本の自然美文化との親和性
Eコマースと越境ECによる購入機会の拡大
グローバルなクリーンビューティートレンドの影響
高齢化に伴う安全で優しいアンチエイジング化粧品需要の増加
生分解性やリサイクル可能素材による環境配慮型パッケージへの需要
COSMOS、Ecocert、JASなどの認証制度による信頼性の確保
市場セグメンテーション
製品タイプ別: スキンケア（保湿剤、美容液、洗顔料、日焼け止め）、ヘアケア（シャンプー、コンディショナー、オイル）、メイクアップ（ファンデーション、口紅、アイライナー）、ボディケア（ローション、スクラブ、デオドラント）
調査レポートによると、日本のオーガニック化粧品市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%を記録し、2035年末までに4,190億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年には市場規模が248億米ドルの収益と評価されました。
日本オーガニック化粧品市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカー、将来展望
市場概要
近年、日本のオーガニック化粧品市場は急速に拡大しており、消費者が美容習慣の中で健康、ウェルネス、サステナビリティを重視するようになっています。オーガニック化粧品とは、合成化学物質、パラベン、硫酸塩、人工香料を使用せず、天然由来かつ有機認証を受けた成分で製造された製品を指します。高品質なパーソナルケア基準で知られる日本では、オーガニックスキンケア、ヘアケア、メイクアップの需要が高まり、「クリーンで環境に配慮した美容」への移行が進んでいます。
特に都市部の若い世代や女性を中心に、オーガニック化粧品は「安全性」「肌への優しさ」「環境意識」を理由に支持されています。さらに、可処分所得の増加、男性の美容意識の高まり、国際的なサステナブルビューティートレンドも市場成長を後押ししています。
市場規模とシェア
日本はアジアにおける最大級の美容・パーソナルケア市場を持ち、その中でオーガニック化粧品のシェアが拡大しています。スキンケア製品（保湿剤、美容液、洗顔料、日焼け止め）が最大のシェアを占めており、日本文化に根付いた「透明感のある健やかな肌」へのこだわりが背景にあります。次いで、オーガニックシャンプーやコンディショナーなどのヘアケア、ナチュラルメイクアップが普及しています。
国内ブランドは緑茶、米ぬか、椿油などの伝統的な和の植物成分と有機認証を組み合わせた製品開発で重要な役割を担っています。同時に、海外のオーガニックビューティーブランドも小売店や専門店、Eコマースを通じて日本市場での存在感を拡大しています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/700
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331001&id=bodyimage1】
成長要因
健康・環境意識の高まりによるクリーンラベル志向
「シンプル」「ピュア」を重視する日本の自然美文化との親和性
Eコマースと越境ECによる購入機会の拡大
グローバルなクリーンビューティートレンドの影響
高齢化に伴う安全で優しいアンチエイジング化粧品需要の増加
生分解性やリサイクル可能素材による環境配慮型パッケージへの需要
COSMOS、Ecocert、JASなどの認証制度による信頼性の確保
市場セグメンテーション
製品タイプ別: スキンケア（保湿剤、美容液、洗顔料、日焼け止め）、ヘアケア（シャンプー、コンディショナー、オイル）、メイクアップ（ファンデーション、口紅、アイライナー）、ボディケア（ローション、スクラブ、デオドラント）