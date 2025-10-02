リコージャパン、LiveOffice 「ViCreA（ヴィクレア）前橋」を10月1日にリニューアルオープン

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は、2025年10月1日（水）、群馬事業所内のLiveOffice「ViCreA（ヴィクレア） 前橋」をリニューアルオープンしました。

ViCreA 前橋は、「仲間や人との出“会い”」や、「お客様の気持ち課題に寄り添い向き“合い”」、私たちが大切にしている「三“愛”精神」、一人ひとりの個性を尊重する「個の“I”」といった、現代の働き方だからこそ求められる様々な“あい”を大切にしていくというコンセプトをもとにしたオフィスです。

「ViCreA（ヴィクレア）」*は、リコージャパンのワークスタイル変革へのチャレンジをお客様に体感いただく「LiveOffice」で、全国各地域に82拠点を開設しています。

リコージャパンのワークスタイル変革に関するさまざまな社内実践事例をご紹介。

お客様とともに考え、お客様とともに価値向上を目指します。

*¹ViCreA（ヴィクレア）・・・Value innovation Creative Area

■緑の中の無人受付システムでお客様をスムーズにお迎え

無人の受付では四季折々の緑が、お客様をお迎えします。執務スペースとのガラス壁には、社員が作成した群馬を代表する観光名所のイラストが掲示されています。

大型モニターで、リコージャパンの紹介動画をご覧いただきながらお待ちいただけます。

■公園をイメージしたスペースで、居心地の良い空間を演出

「あい」が集まる One Park の象徴として公園のように人が集まりやすく、居心地がよい空間を演出。社員同士のコミュニケーションが円滑になりました。通用口前には偶発的なコミュニケーションが生まれるベンチシートを設置しています。

■「ViCreA 前橋」概要

リニューアルオープン日：2025年10月1日（水）

住所：〒371-0844 群馬県前橋市古市町1丁目50番地22 JOMOスクエア3F・9F

TEL：050-3814-3333

FAX：027-212-9488

▽「ViCreA 前橋」紹介ページ

https://www.ricoh.co.jp/sales/liveoffice/map/v_maebashi

企業情報

■リコージャパン株式会社

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

リコージャパンは、「人にやさしいデジタルを全国の仕事場に」をコンセプトに、お客様の働く環境における業務ワークフローの自動化・省力化に貢献する最適な商品やサービスを提供し、経営課題の解決や企業価値の向上を支援するとともに、それらの活動を通じて社会課題解決に貢献してまいります。

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan

リコーグループについて

リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。

“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

▽リコーグループ企業・IRサイト

https://jp.ricoh.com/