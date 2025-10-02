アジアの凄腕！パワー系アクション俳優の大東賢監督「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の話題と脚本、評価の分析
大東賢監督の「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がインドネシアのバリ島の教育機関である学校や芸術祭で２０２６年８月に上映が決定される事になり、更に話題になっています。
では、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の話題と脚本、評価を分析してみましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330895&id=bodyimage1】
「話題を分析」
１．監督の大東賢がアームレスリング元日本王者、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力NO,1、前腕全盛期４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、異色の映画監督、アジアのパワー系アクション俳優
２．出演の白川奉信が元ボディビル日本王者、現役ボディビルダー
３.出演の徳丸新作が奈良観光大使、奈良の織田信長と呼ばれる
４.世界梁山泊空手道連合の総帥 富樫宜弘が出演
５．特撮ヒーロー界のレジェンド藤岡弘、と堀田眞三が声優出演
６.アクション映画で親子愛
７.運送業界のパワハラ、差別、高齢化等
８．ボディアクション、現代アクション、時代劇アクション、特撮ヒーローアクション
９．国内最大の映画サイト シネマトゥデイの注目作品５月～９月で常連トップ
１０．丹波国際映画祭ノミネート
１１．インドネシアのバリ島 教育機関での学校や芸術祭での上映決定
１２．応援ソング
１３．甲子園口の「ねずみ女が作る妖怪カレー」のオーナーねずみ女が出演
１４．グーグルやMSN等の【アクション俳優】【アクション監督】【アクション映画】でトップニュース
１５．「パワー系アクション俳優」新たな波及
１６．社会貢献 寄付
１７．大東賢さんの普段の迫力から正反対のお人好しなオジサン主人公役を演じてる事
その他、話題が尽きないパワー系アクション俳優の大東賢監督作品映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330895&id=bodyimage2】
「脚本を分析」
１.２０５０年という舞台設定で高齢化社会である事から俳優は高齢者を起用
２.無差別テロの時代である事から団体や企業で武術セミナーの案内が義務付けられている
３.運送業、警備業、インフラに従事する人に武器の使用が許可された頃を背景
４.運送職員のアクションは武道家で警備隊でもないのでアクションを敢えて雑に表現
５.職場でのパワハラや差別をシリアスかつコミカルに伝えている
６.２０５０年、宇宙人が観察しに地球へ,まずは観察から
７.正義や悪は各々の価値観の違いに過ぎない
８.低予算ながらも現代アクション、時代劇アクション、特撮アクションと詰め込んだ内容に社会問題をテーマ
９.主人公の美剣疾風の部屋やゴッハイ大幹部の回想シーンは運送業での低賃金に苦しむ昭和風ロケ地
１０.地球では無く社会問題として社会から守るヒーローが誕生
１１.運送会社のパワハラや差別から大宇宙へリンクする脚本の仕上がり
１２.動物や道具に対する愛情や友情 （ペットと会話するシーンがある）
１３.親子愛（ここでは特に父親と息子）
１４.命の大切さ、仕事の大切さ
１５.向上心と成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330895&id=bodyimage3】
