データ抽出市場、2032年までに67億米ドル規模へ成長予測：AI活用と自動化需要が拡大要因に
データ抽出市場は、2024年に28.6億米ドルと評価され、2032年までに67.0億米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2032年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は11.33%に達する見込みです。この成長の背景には、デジタルトランスフォーメーションの加速、AIや機械学習の採用拡大、データ処理自動化の需要増加、そして非構造化データの効率的な取り扱いが挙げられます。
データ精度の向上や意思決定の迅速化が市場拡大をさらに促しています。例えば、自動化されたデータ収集により業務効率が60～90%改善し、コストを最大80%削減できるほか、データ精度は最大99%に達すると報告されています。
IBMの公式発表によれば、AIを活用したデータ処理の自動化は手作業の負担を70%削減し、精度向上と迅速な洞察の獲得に貢献しています。実際に、世界の企業の80%以上がAI駆動型データ抽出ツールへの投資を進めており、大量の非構造化データを効率的に処理しています。
無料サンプル版はこちら：
セグメンテーション分析
コンポーネント別分析
2024年、ソリューション分野は市場全体の約70%を占めました。統合型の抽出プラットフォームに対する需要が高まり、抽出から分析、保存、可視化までを一貫して提供できるソリューションが大規模導入で選好されています。一方、サービス分野は2025年から2032年にかけてCAGR 12.73%で最も速い成長が予測されており、カスタマイズや統合サポート、保守の需要拡大が背景にあります。
産業別分析
BFSI（銀行・金融サービス・保険）分野は2024年に市場シェアの約24%を獲得しました。不正検知や顧客分析、コンプライアンス対応においてリアルタイムデータが不可欠であり、高度な抽出ツールが導入されています。小売・Eコマース分野は、2025年から2032年にかけてCAGR 13.35%で最速成長が見込まれ、価格分析やパーソナライズマーケティングの需要拡大が主要因となっています。
データソース別分析
ウェブデータ抽出分野は2024年に市場シェア38%を占め、企業が競合情報や消費者動向を把握するための自動化技術が普及しています。今後は、データベース抽出分野がCAGR 12.78%で急成長すると予測されており、クラウド統合やレガシーシステムからのデータ移行のニーズが高まっています。
データタイプ別分析
2024年には構造化データが45%のシェアで優位に立ちました。これは、リレーショナルデータベースやスプレッドシートを用いた運用が一般化しているためです。一方、非構造化データ分野は自然言語処理や画像認識の進歩を背景に、2025年から2032年にかけてCAGR 12.65%で最速成長が見込まれています。
地域別分析
北米
2024年に市場シェア39%を占め、最大の地域市場となりました。クラウド技術の採用やAI導入が進展し、主要プロバイダーの存在が市場拡大を支えています。米国は特に、先進的なインフラとAI特許の40%以上を占める強力な研究開発基盤により、データ抽出市場を主導しています。
アジア太平洋
2025年から2032年にかけてCAGR 13.51%で最速成長が見込まれています。インドや中国を中心にデジタル化とEコマースが急速に進展し、膨大なデータ生成を背景にスケーラブルな抽出ツールへの需要が拡大しています。特に中国は強力なテックエコシステムと政府のデジタル化推進施策により、同地域の成長を牽引しています。
