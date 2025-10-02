長崎の変（クリエイティブプロデューサー:福山雅治氏）キャラ「にゃーが」のインスタフォロワー7万人突破！

「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏）

キャラクター「にゃーが」のInstagramフォロワーが7万人を突破！

くまモンに次いでフォロワー数全国第2位に？

豪華プレゼントが当たるInstagramキャンペーンも実施中！

長崎県の魅力やチャレンジを発信する「長崎の変」プロジェクトの公式キャラクター「にゃーが」のInstagramのフォロワーが7万人を突破しました。

全国に数多く存在するご当地キャラの中でもトップクラスのフォロワー数で、ながさきＰＲ戦略課調べでは、自治体公認キャラクターの中で「くまモン」（熊本県）に次ぐ全国第2位になりました！

今年の8月に着ぐるみデビューした「にゃーが」は、今後も長崎の魅力を積極的に発信していきます！







「にゃーが」の活動とInstagramキャンペーンについて

令和7年8月22日に着ぐるみデビューした「にゃーが」は、県内外のイベントに登場するなど活躍しています。

着ぐるみデビューを記念して、ホテルペア宿泊券などの豪華プレゼントが当たるInstagramキャンペーンも10月31日まで実施中です。

○キャンペーンの概要

【応募期間】令和7年8月27日（水）～10月31日（金）

【応募方法】①「長崎の変」のInstagramアカウントをフォロー

https://www.instagram.com/nagasakinohen/

※すでにフォローしている方も対象

②キャンペーンに関する投稿に「いいね」

※コメントをした方は当選確率UP

【商品内容】

(1)特賞（3組）

ホテルペア宿泊券（5万円相当）

スタジアムシティホテル長崎（長崎市）

ホテルフラッグス佐世保九十九島（佐世保市）

雲仙福田屋（雲仙市）

平山旅館（壱岐市）

※当選後、以上の4つのホテルから選択

(2)にゃーが賞(合計20本)

長崎県産品(1万円相当)または「にゃーが」グッズ(5千円相当)

長崎和牛詰め合わせ（5名）

長崎俵物詰め合わせ（5名）

「にゃーが」グッズ（10名）







「長崎の変」の取組

「長崎の変」とは、長崎県の関係人口の創出・拡大につながるよう、長崎に興味・関心を持ってもらうことを目的に、長崎出身である福山雅治さんがクリエイティブプロデューサーとなり、新しい変化やチャレンジを応援し、その魅力を発信するプロジェクトで、2021年3月からスタートしています。

「にゃーが」は本プロジェクトのキャラクターで、長崎のことがとっても大好きな猫。「長崎の変」を起こすことを呼びかけ、魅力発信のお手伝いをしています。シロ、サバトラ、トラ、クロ、ミケの5つのバージョンがあり、一般公募により命名された、「にゃーが・さき・にゃいす・チェンジ・せにゃ・スマイル・きらり・ココ・がんばるにゃん」という長～い本名があります。この名前には「長崎ナイス！チェンジせにゃ！スマイルをきらりとさせて、ここで、がんばろう！」というメッセージが込められています。

これまでに、福山雅治さんをはじめとする長崎にゆかりのある著名人が長崎の猫になって県内外に「長崎の変」を呼びかける動画を制作したり、公式ＷｅｂサイトやＳＮＳ（Instagram、Ｘ）で「にゃーが」が新たな挑戦や長崎の魅力を発信するなどの取り組みを行っています。

各種取り組みは、下記のリンクからご覧いただけます。

【リンク】

公式Webサイト：https://nagasakinohen.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCyAyikZr96NhSESajS66dXA

Instagram：https://www.instagram.com/nagasakinohen/

Ｘ：https://twitter.com/nagasakinohen